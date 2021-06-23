|
Организаторы Олимпиады в Токио запретили продажу алкоголя
Источник материала: СТВ
Новости Японии. Безалкогольная Олимпиада – на спортивных объектах в Токио запретили продажу горячительных напитков. Также зрителям не разрешается проносить их на стадионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олимпийские игры в японской столице должны пройти с 23 июля по 8 августа. Иностранные болельщики не смогут попасть на состязания, а трибуны будут заполнены не более чем на 50 %.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. Безалкогольная Олимпиада – на спортивных объектах в Токио запретили продажу горячительных напитков. Также зрителям не разрешается проносить их...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)