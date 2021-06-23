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Организаторы Олимпиады в Токио запретили продажу алкоголя

23.06.2021 12:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Безалкогольная Олимпиада – на спортивных объектах в Токио запретили продажу горячительных напитков. Также зрителям не разрешается проносить их на стадионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такие меры организаторы решили пойти в том числе, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Организаторы Олимпиады в Токио запретили продажу алкоголя

Олимпийские игры в японской столице должны пройти с 23 июля по 8 августа. Иностранные болельщики не смогут попасть на состязания, а трибуны будут заполнены не более чем на 50 %.

 
 
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Новости Японии. Безалкогольная Олимпиада – на спортивных объектах в Токио запретили продажу горячительных напитков. Также зрителям не разрешается проносить их...
 
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