Организаторы Олимпиады в Токио запретили продажу алкоголя

Источник материала: СТВ

Новости Японии. Безалкогольная Олимпиада – на спортивных объектах в Токио запретили продажу горячительных напитков. Также зрителям не разрешается проносить их на стадионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такие меры организаторы решили пойти в том числе, чтобы не допустить распространения COVID-19.





Олимпийские игры в японской столице должны пройти с 23 июля по 8 августа. Иностранные болельщики не смогут попасть на состязания, а трибуны будут заполнены не более чем на 50 %.