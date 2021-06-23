Головченко заявил об экономической агрессии против Беларуси

Беларусь проводит миролюбивый внешнеполитический курс и всегда призывала «к разрядке на континенте и созданию новой всеобъемлющей системы европейской безопасности», заявил премьер-министр Роман Головченко.





«Мы всегда стремились и подтверждаем свое стремление укреплять добрые взаимовыгодные отношения со всеми странами и народами, — сказал Головченко 23 июня в Минске на открытии 10-й международной выставки вооружения и военной техники MILEX. Трансляция мероприятия велась на Youtube. — Но вместе с тем непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономической, заставляют нас, конечно же, концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности».

«Хочу процитировать одного из писателей-футуристов, который сказал: «Когда на нас надвигается новая технология, тот, кто не стал частью парового катка, становится частью мостовой» (американский автор Стюарт Бранд. — БелаПАН.). Беларусь с сохраненным, преумноженным наследием советского ВПК благодаря кропотливому труду, таланту белорусских разработчиков всегда будет оставаться на достойном месте в этом элитном сообществе — сообществе разработчиков и создателей вооружения и военной техники. А вопросы технологической безопасности государства, особенно в такой сфере, как обороноспособность, без сомнения, носят чрезвычайно важный характер», — заявил глава правительства.

По его словам, вопросы технологий в сфере обороны являются одной из составляющих частей государственного суверенитета, поэтому приоритетом государственной политики в военно-технической сфере становятся «обеспечение технологической независимости, импортозамещения, развития промышленной кооперации со стратегическими союзниками».