Арина Соболенко преодолела первый круг теннисного турнира в Истборне

Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко преодолела первый круг турнира в Истборне.

В стартовом матче она встречалась с американкой Бернардой Пера. Для победы Соболенко хватило двух сэтов – 6:3, 6:4.

Во втором круге белоруску ждет встреча с еще одной американкой – 31-й ракеткой мира Алисон Риск. А Виктория Азаренко 23 июня проведет матч второго раунда на турнире в немецком Бад-Хомбурге. Ее соперница – француженка Ализе Корне.

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