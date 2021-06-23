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Арина Соболенко преодолела первый круг теннисного турнира в Истборне
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка Арина Соболенко преодолела первый круг турнира в Истборне.
В стартовом матче она встречалась с американкой Бернардой Пера. Для победы Соболенко хватило двух сэтов – 6:3, 6:4.
Во втором круге белоруску ждет встреча с еще одной американкой – 31-й ракеткой мира Алисон Риск. А Виктория Азаренко 23 июня проведет матч второго раунда на турнире в немецком Бад-Хомбурге. Ее соперница – француженка Ализе Корне.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко преодолела первый круг турнира в Истборне. В стартовом матче она встречалась с американкой Бернардой Пера. Для победы...
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