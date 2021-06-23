Источник материала: ОНТ

Белорусы против санкций. Федерация профсоюзов запустила кампанию в поддержку экономики страны.

Представители трудовых коллективов различных сфер, по сути, простые рабочие, записывают видеообращения в адрес европейских чиновников. Они говорят о последствиях ограничений и желании работать без вмешательства со стороны других государств.

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