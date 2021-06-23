О чем говорят широкие бедра у женщины? Об этом мало кто знает!

Источник материала: ОНТ

Женщинам свойственно часто быть недовольными своей фигурой и весом, ведь не удается надеть «то самое платье». Однако ученым удалось доказать, что тип женской фигуры влияет не только на подобные аспекты повседневной жизни, но и на особенности памяти.

Избыточный вес в целом является негативным явлением, особенно если дело касается представительниц прекрасного пола. Американские исследователи предположили, что лишний вес, сконцентрированный в районе бедер, может ухудшить память даже молодых девушек.



Фото: moscowseasons.com

В медицинском колледже Северо-западного университета, расположенного в штате Иллинойс, провели довольно интересное тестирование. В ходе исследований специалистам удалось выявить следующую закономерность: женщины, обладающие комплекцией «яблоко», являлись гораздо более сообразительными, чем женщины с грушевидным телосложением.



Фото: clutch.net.ua

В журнале Американского гериатрического общества ученые опубликовали работы, согласно которым поддержание здорового веса является крайне важным не только для здоровья тела, но также для полноценного функционирования мозга. Исследователи при этом замечают о необходимости «полезного» жира в районе талии. Согласно их данным небольшое количество жировых отложений не только не препятствует нормальной мозговой активности, но и улучшает ее.

Особенности фигуры



Фото: ointeres.ru

Девушки с широкими бедрами часто страдают от того, что жир откладывается в области бедер и галифе. Это показатель того, что вырабатывается большое количество такого гормона, как эстроген. Стоит отметить, что у представительниц женского пола с такой фигурой почти не вырабатывается тестостерон, поэтому волосяной покров крайне мал.

У женщин с этим типом фигуры не наблюдается даже маленьких усиков над губой. Как мы уже говорили, на это влияет уровень тестостерона. Однако примечательным является факт, что у женщин с широкими бедрами и узкой талией зачастую пышные ягодицы. Взаимосвязь прослеживается благодаря эстрогену, который способствует отложению жира в этой части тела.

Женщинам с широкими бедрами родить намного легче, чем представительницам прекрасного пола с узким тазом. И это не миф, а физиологическая особенность.

Стоит отметить, что во время самих родов по статистике у женщин с широкими бедрами осложнения возникают гораздо реже, как и патологии у новорожденных детей. Это объясняется тем, что ребенку более легко пройти через широкий таз, чем через узкий.

Как мужчины относятся к женщинам с широкими бедрами?



Фото: kladovushka.ru

Мужчины старше двадцати лет считают девушек с выдающимися бедрами более привлекательными, чем тех, у которых разница между талией и бедрами небольшая. Самыми соблазнительными фигурами считаются: «груша», «песочные часы» и ли «гитара». И сами мужчины при этом не осознают, почему их привлекают женщины с таким типом фигуры.

Объясняется все достаточно просто. Они на подсознательном уровне понимает, что такой женщине будет проще родить, поэтому инстинкты выходят на первый план, и выбор падает на нее.

По материалам сайтов bbc.com , heaclub.ru

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