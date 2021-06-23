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О чем говорят широкие бедра у женщины? Об этом мало кто знает!
Источник материала: ОНТ
Женщинам свойственно часто быть недовольными своей фигурой и весом, ведь не удается надеть «то самое платье». Однако ученым удалось доказать, что тип женской фигуры влияет не только на подобные аспекты повседневной жизни, но и на особенности памяти.
Избыточный вес в целом является негативным явлением, особенно если дело касается представительниц прекрасного пола. Американские исследователи предположили, что лишний вес, сконцентрированный в районе бедер, может ухудшить память даже молодых девушек.
В медицинском колледже Северо-западного университета, расположенного в штате Иллинойс, провели довольно интересное тестирование. В ходе исследований специалистам удалось выявить следующую закономерность: женщины, обладающие комплекцией «яблоко», являлись гораздо более сообразительными, чем женщины с грушевидным телосложением.
В журнале Американского гериатрического общества ученые опубликовали работы, согласно которым поддержание здорового веса является крайне важным не только для здоровья тела, но также для полноценного функционирования мозга. Исследователи при этом замечают о необходимости «полезного» жира в районе талии. Согласно их данным небольшое количество жировых отложений не только не препятствует нормальной мозговой активности, но и улучшает ее.
Особенности фигуры
Как мужчины относятся к женщинам с широкими бедрами?
Мужчины старше двадцати лет считают девушек с выдающимися бедрами более привлекательными, чем тех, у которых разница между талией и бедрами небольшая. Самыми соблазнительными фигурами считаются: «груша», «песочные часы» и ли «гитара». И сами мужчины при этом не осознают, почему их привлекают женщины с таким типом фигуры.
Объясняется все достаточно просто. Они на подсознательном уровне понимает, что такой женщине будет проще родить, поэтому инстинкты выходят на первый план, и выбор падает на нее.
По материалам сайтов
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Женщинам свойственно часто быть недовольными своей фигурой и весом, ведь не удается надеть «то самое платье». Однако ученым удалось доказать, что тип женской...
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