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На белорусском автомобильном заводе представили образцы современной техники

23.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На белорусском автомобильном заводе представили образцы современной техники

Очередной шаг навстречу «зеленым» технологиям сделали на белорусском автомобильном заводе – представили образцы современной техники. 

Первая новинка – дизель-троллейвоз грузоподъемностью в 220 тонн. Такой карьерный самосвал использует и топливо, и электроэнергию. На троллейных линиях он будет преодолевать самые сложные участки. Это уменьшит затраты и продлит срок эксплуатации техники. Специально для испытания подобных самосвалов в Жодино всего за несколько месяцев возвели уникальный полигон.

Впервые широкой публике представили и электросамосвал грузоподъемностью 90 тонн. БелАЗ один из первых изготовил карьерную технику такого класса. Конкурентов у машины в мире практически нет. Стоимость перевозки тонны груза гораздо ниже, чем на традиционном дизельном транспорте. За год такой электросамосвал сэкономит более 100 миллионов долларов. Новинка уже заинтересовала зарубежных покупателей. 

Первая пробная партия новых «БелАЗов» уже в ближайшее время отправится в Россию, на остров Сахалин.

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Очередной шаг навстречу «зеленым» технологиям сделали на белорусском автомобильном заводе – представили образцы современной техники.  Первая новинка –...
 
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