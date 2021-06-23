Столкновения протестующих с полицией произошли в Канаде из-за сноса лагеря для бездомных в центре Торонто

Источник материала: ОНТ

В крупнейшем городе Канады, Торонто, произошли столкновения протестующих с полицией. Яблоком раздора стал лагерь для бездомных в центре города.

Активистам не понравилось, что полиция начала сносить поселение. И стражи порядка всячески стали этому мешать. Завязалась драка. Для разгона толпы полиция распылила перцовый баллончик. Есть задержанные. Палаточные города небезопасны, считают власти. Бездомным предложено проживание в приюте, но не всем понравились условия – ограничения на количество вещей, комендантский час.

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