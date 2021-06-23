Собаки убегали от щенка, ему не с кем было играть, но неожиданно малыш нашел выход (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Трогательное видео опубликовал ridus.ru .

Хозяин австралийской овчарки по кличке Юки поделился роликом в TikTok. Он рассказал, что, когда малышка только появилась в доме, взрослые собаки убегали и прятались от нее. Юки не с кем было играть, но к ней неожиданно проявил интерес кот. Они стали неразлучны с этого момента. И по сей день животные постоянно играют, несмотря на то, что овчарка давно выросла.





Ролик набрал около 16 млн просмотров и более 4 млн лайков.

Комментаторов покорила забавная парочка: «Какие милые!», «Надеюсь, что и со старыми песиками она нашла общий язык», «Они такие смешные и пушистые, а Юки так быстро выросла», «Лол, кот теперь занимает более оборонительные позиции».

Фото: depositphotos.com

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