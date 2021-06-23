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Хренин: вскрыты неопровержимые доказательства причастности госструктур США к попытке покушения на Лукашенко

23.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хренин: вскрыты неопровержимые доказательства причастности госструктур США к попытке покушения на Лукашенко

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о наличии неопровержимых доказательств причастности госструктур США к попытке покушения на Президента Беларуси Александра Лукашенко. Соответствующие слова прозвучали 23 июня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, информирует БЕЛТА.

По словам министра, первой ласточкой данного явления было убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

В форуме принимают участие начальники генеральных штабов, министры обороны, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций: ООН, СНГ, ОБСЕ, ОДКБ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Обсуждаются проблемы региональной и глобальной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Африке, Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке.

Фото: БЕЛТА  

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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о наличии неопровержимых доказательств причастности госструктур США к попытке покушения на Президента Беларуси...
 
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