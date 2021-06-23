Немецкая компания провела демонстрационный полет электрического пассажирского беспилотника с вертикальным взлетом

Источник материала: ОНТ

«Летающее такси» – больше не идея для фантастического кино, а реальность! Немецкая компания провела первый, демонстрационный полет электрического пассажирского беспилотника с вертикальным взлетом. В парижском аэропорту он поднялся на высоту 30 метров и пролетел пробные 500 метров без пассажиров на борту.

Интерес к такому транспорту повышенный. Появилось предложение использовать такое такси на следующих Олимпийских играх. Также ряд крупных городов мира хочет видеть беспилотник. Чтобы внедрить его в повседневную жизнь наравне с обычными такси, уже разрабатывают специальное приложение для заказа поездок.

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