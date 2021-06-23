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Как обезопасить свои фото и что делать, если вы нашли свой снимок там, где его не должно быть?
Источник материала: ОНТ
Наш смартфон всегда под рукой, а вместе с ним и камера. Десятки снимков с отдыха, яркие селфи, рабочие будни – и всё это размещается в соцсети. Мы радостно публикуем фото и видео на личных страницах, собираем лайки и комментарии, а потом находим себя, такую красивую, в купальнике на рекламе биодобавок, например. Как обезопасить свои изображения? И что делать, если увидели себя там, где вас быть не должно? Пробуем разобраться.
Сотни фотографий, личные видео и откровенные сообщения. Чаще мы сами делаем их общедоступными, пускай даже и для узкого круга подписчиков в социальных сетях. А порой отправляем их в чате друзьям, полагаясь, что они будут доступны лишь адресатам. Но человеческие отношения – штука сложная. Сегодня вы клянетесь друг другу в любви, а завтра бывший возлюбленный решит отомстить, опубликовав ваши личные фото на сайте знакомств. Вариантов использования изображений человека может быть много: от коммерческих целей до злого умысла. Потому созрел вопрос об изменениях в законодательстве. И в Беларуси готовятся новшества в Гражданский кодекс. Концепция следующая.
Согласие может быть как письменным, так и устным. Подобные нормы уже давно прописаны в законодательстве России, Казахстана, есть опыт в этом вопросе у ряда европейский стран и США. Правда, здесь важна и наша сознательность: порой мы ставим галочку, даже не задумываясь. Например, зайдя на очередной сайт, внимательно прочитайте условия, с которыми соглашаетесь при регистрации.
Если изменения в Гражданский кодекс пока на этапе подготовки проекта закона, то вот закон о персональных данных уже принят и вступит в силу 15 ноября. Будет создан и уполномоченный орган, регулирующий данную сферу.
Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, фотографическое изображение и дактилоскопическая информация – всё это персональные данные. Мы можем их сообщать, например, при оформлении дисконтной карты в магазине, но при этом закон предусматривает, что наши данные не станут общедоступными.
В этом вопросе мы также присоединились к мировому опыту. Были изучены международные конвенции, и практически все их нормы включены в белорусский закон.
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Наш смартфон всегда под рукой, а вместе с ним и камера. Десятки снимков с отдыха, яркие селфи, рабочие будни – и всё это размещается в соцсети. Мы радостно публикуем...
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