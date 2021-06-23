Источник материала: ОНТ

Утвержден акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. Соответствующее постановление Совмина опубликовано 23 июня.

Решение принято после положительных заключений надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока. Перед этим тщательно проверены технологические системы и оборудование, проведены испытания, подготовлен персонал.

Сейчас первый энергоблок АЭС в Островце работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему получено почти 3 млрд кВт/ч электроэнергии.

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