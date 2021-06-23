На канадский Монреаль обрушился мощный торнадо

Источник материала: ОНТ

В Канаде ликвидируют последствия мощного торнадо. Стихия обрушилась на пригород Монреаля.

Известно как минимум об одном погибшем. Мужчина пытался укрыться от стихии в хижине, которую просто снесло ветром. Еще несколько человек получили травмы. Со скоростью 220 километров в час торнадо сметал все на пути. Сорваны крыши многих домов, повсюду повалены деревья, повреждены автомобили, без электроснабжения остались больше 50 тысяч человек. Развернул работу Красный крест.

Торнадо в этом регионе Канады – явление редкое. Однако из-за изменения климата эксцессы случаются все чаще.

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