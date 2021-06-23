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Названы самые дорогие бренды мира
Источник материала: ОНТ
Компания Amazon названа самым дорогим брендом мира в 2021 году. Об этом
Отмечается, что за 2020 год стоимость компании Джеффа Безоса увеличилась на 64%, сейчас она составляет $684 млрд.
На втором месте в рейтинге идет Apple, стоимость этой компании в 2020 году выросла на 74% и сейчас оценивается в $612 млрд. Замыкает тройку самых дорогих брендов мира компания Google с оценочной стоимостью $458 млрд.
Фото: wiki/Amazon
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Компания Amazon названа самым дорогим брендом мира в 2021 году. Об этом информирует ET BrandEquity со ссылкой на рейтинг BrandZ. Отмечается, что за 2020 год стоимость компании...
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