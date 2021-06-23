|
В Минске открылась Международная выставка вооружений «MILEX–2021»
Источник материала: ОНТ
В Минске открылась Международная выставка вооружений «MILEX–2021». Внимание оружейников со всего мира приковано к этому военному салону. Инвесторы, потенциальные покупатели, партнеры – четыре дня их продукция на «Минск-арене».
В этом году эта выставка юбилейная, уже 10-ая по счету. На площади в 24 тысячи квадратных метров – передовые разработки компаний военно-промышленного комплекса. Впечатляет и география форума: 47 официальных делегаций и более 30 стран мира.
Среди участников – Россия, Турция, Китай, Узбекистан, Саудовская Аравия. Центральное место и самая масштабная экспозиция, конечно, у Беларуси. Готовы удивлять новинками. Среди них беспилотный вертолет «Хантер», бронетранспортер «В-2», новейшие средства ПВО, стрелковое оружие и многое другое.
23 июня – первый день работы форума. Участников салона ожидает насыщенная программа.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске открылась Международная выставка вооружений «MILEX–2021». Внимание оружейников со всего мира приковано к этому военному салону. Инвесторы, потенциальные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)