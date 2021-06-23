«Канадиенс» разгромили соперников из «Вегаса» в пятом матче полуфинальной серии НХЛ

Источник материала: ОНТ

В национальной хоккейной лиге на шаг ближе к финалу стали хоккеисты «Монреаля».

В пятом матче полуфинальной серии «Канадиенс» разгромили соперников из «Вегаса» – 4:1.

Теперь счет в этом противостоянии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Монреаля». Серия может закончиться уже 25 июня. Если «Монреаль» выиграет, это будет его первый финал спустя 28 лет после завоевания Кубка Стэнли.

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