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«Канадиенс» разгромили соперников из «Вегаса» в пятом матче полуфинальной серии НХЛ
Источник материала: ОНТ
В национальной хоккейной лиге на шаг ближе к финалу стали хоккеисты «Монреаля».
В пятом матче полуфинальной серии «Канадиенс» разгромили соперников из «Вегаса» – 4:1.
Теперь счет в этом противостоянии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Монреаля». Серия может закончиться уже 25 июня. Если «Монреаль» выиграет, это будет его первый финал спустя 28 лет после завоевания Кубка Стэнли.
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В национальной хоккейной лиге на шаг ближе к финалу стали хоккеисты «Монреаля». В пятом матче полуфинальной серии «Канадиенс» разгромили соперников из «Вегаса»...
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