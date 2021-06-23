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«Прежде всего – это вода». Врач рассказал об основной причине образования камней в почках

23.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Прежде всего – это вода». Врач рассказал об основной причине образования камней в почках

Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о мочекаменной болезни.

Мочекаменная болезнь – это хроническое заболевание, характеризующееся образованием камней в мочевыводящих путях, в чашечках и лоханках почек, часто с миграцией в мочеточники и мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Характеризуется сильной, нестерпимой болью в области поясницы схваткообразного характера. Если камень находится в нижних отделах мочеточника, боль возникает не только в поясничной области, но и внизу живота, отдавая в паховую область и наружные половые органы. Если размер камня не превышает 5-6 мм, то он может самостоятельно выйти из организма.

Профессор, заведующий кафедрой урологии БГМУ, доктор медицинских наук Александр Строцкий обратил внимание на причины образования камней.

Александр Строцкий, профессор, заведующий кафедрой урологии БГМУ, доктор медицинских наук: «Связано это с различными факторами, но прежде всего – вода. У нас вода очень жесткая, содержит много ионов кальция, солей кальция. Вы это можете увидеть, когда смотрите на чайник, там образуется налет. Это все проходит через человека и выделяется почками. Это один из факторов, который приводит к образованию камней в мочевой системе. Кроме этого, люди не допивают жидкости. Если в норме у человека количество жидкости должно быть 1300-1500 мл, то в лучшем случае у 80% пациентов достигается нижняя граница 1200 мл, а то и меньше литра».

Мужчины подвержены этому заболеванию в три раза чаще, чем женщины.

Александр Строцкий, профессор, заведующий кафедрой урологии БГМУ, доктор медицинских наук: «Когда мы говорим о профилактике мочекаменной болезни, о лечении, то 1-я наша задача – убрать камень различными методами: дистанционно, эндоскопическими операциями, а потом препятствовать его образованию, проводить профилактику рецидивирования мочекаменной болезни. Мы должны ограничивать вещества, которые могут приводить к камнеобразованию. В частности, есть камни – ураты. Они являются следствием нарушения обмена мочевой кислоты».

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Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о мочекаменной болезни....
 
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