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«Прежде всего – это вода». Врач рассказал об основной причине образования камней в почках
Источник материала: ОНТ
Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о мочекаменной болезни.
Мочекаменная болезнь – это хроническое заболевание, характеризующееся образованием камней в мочевыводящих путях, в чашечках и лоханках почек, часто с миграцией в мочеточники и мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Характеризуется сильной, нестерпимой болью в области поясницы схваткообразного характера. Если камень находится в нижних отделах мочеточника, боль возникает не только в поясничной области, но и внизу живота, отдавая в паховую область и наружные половые органы. Если размер камня не превышает 5-6 мм, то он может самостоятельно выйти из организма.
Профессор, заведующий кафедрой урологии БГМУ, доктор медицинских наук Александр Строцкий обратил внимание на причины образования камней.
Мужчины подвержены этому заболеванию в три раза чаще, чем женщины.
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Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о мочекаменной болезни....
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