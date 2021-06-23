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«Ева» вернулась после изъятия – она снова в галерее

23.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

С сегодняшнего дня в Минске «Арт-Беларусь» вновь представит вниманию любителей искусства работы из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка».

Как сообщает пресс-служба банка, это произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, книжной печати – всего более 50-ти арт-объектов. Новая экспозиция посвящена истории белорусской культуры периода XVI-XX вв.

«Ева» вернулась после изъятия – она снова в галерее

Лето с галереей «Арт-Беларусь». Галерея работает по адресу г. Минск, ул. Козлова, 3. Режим работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00, выходной день — понедельник

Это работы Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и многих других всемирно известных выходцев из белорусских земель, которые около года назад стали заложниками.

«Ева» вернулась после изъятия – она снова в галерее

Спустя год, с 23 июня, их вновь можно увидеть на обновленной экспозиции в галерее «Арт-Беларусь».

Среди новинок – шесть уникальных работ участников УНОВИС: Евгении Магарил, Дмитрия Санникова, Ефима Рояка, Льва Юдина. УНОВИС («Утвердители нового искусства») – творческое объединение, созданное в 1920-1923 годах в Витебском Народном художественном училище под руководством Казимира Малевича и развивавшее идеи супрематизма.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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С сегодняшнего дня «Арт-Беларусь» вновь представит вниманию любителей искусства работы из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка».
 
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