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Головченко: Будем укреплять обороноспособность в условиях экономической агрессии

23.06.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что страна вынуждена укреплять обороноспособность из-за экономической агрессии Запада.

"… непростое положение в мире, и очередные попытки агрессии, пока экономической, заставляют нас концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности", - заявил Головченко на открытии выставки вооружения и военной техники MILEX-2021 (цитата БелТА).

"Обеспечение технологической независимости, импортозамещение, развитие промышленной кооперации с нашими стратегическими союзниками становятся приоритетом государственной политики в военно-технической сфере", - сказал он.

Премьер также похвастал тем, что белорусские образцы военной техники и вооружения стоят на вооружении стран в разных регионах мира, однако не уточнил, сколько в этих образцах импортозамещающего и технологически независимого.

 
 
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Премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что страна вынуждена укреплять обороноспособность из-за экономической агрессии Запада.
 
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