В интернете появился сайт-копия TUT.ВY

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Напомним, МВД Беларуси обратилось в Центральный районный суд Минска с требованием признать экстремистской «информационную продукцию» Tut.by и соцсетей издания.





Республиканская экспертная комиссия пришла к выводу, что в представленных материалах Tut.by содержатся «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко», «осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении» и представителей власти. «Данные признаки являются способами выражения экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни».





Заседание по заявлению МВД пройдет в Центральном районном суде Минска 24 июня.





По делу TUT.ВY задержаны 15 сотрудников портала. Среди них — гендиректор издания Людмила Чекина, главред Марина Золотова, журналисты Елена Толкачева, Ольга Лойко и другие сотрудники.