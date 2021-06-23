ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В интернете появился сайт-копия TUT.ВY

23.06.2021 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Авторы «нового» сайта утверждают, что его воскресила команда TUT.ВY. Однако редакция известного портала это отрицает и подчеркивает, что не имеем к нему никакого отношения.

TUT.ВY сейчас работает только в соцсетях.

Telegram — https://t.me/tutby_official

Facebook — https://www.facebook.com/tut.by

ВКонтакте — https://vk.com/tutby

Instagram — http://instagram.com/tutbylive

Viber — https://invite.viber.com/

Напомним, МВД Беларуси обратилось в Центральный районный суд Минска с требованием признать экстремистской «информационную продукцию» Tut.by и соцсетей издания.

Республиканская экспертная комиссия пришла к выводу, что в представленных материалах Tut.by содержатся «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко», «осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении» и представителей власти. «Данные признаки являются способами выражения экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни».

Заседание по заявлению МВД пройдет в Центральном районном суде Минска 24 июня.

По делу TUT.ВY задержаны 15 сотрудников портала. Среди них — гендиректор издания Людмила Чекина, главред Марина Золотова, журналисты Елена Толкачева, Ольга Лойко и другие сотрудники.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторы «нового» сайта утверждают, что его воскресила команда TUT.ВY. Однако редакция известного портала это отрицает и подчеркивает, что не имеем к нему никакого...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Наше тело меняется». Почему некоторым людям так сложно бросить курить?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by