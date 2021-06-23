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В интернете появился сайт-копия TUT.ВY
Источник материала: Партизан
Авторы «нового» сайта утверждают, что его воскресила команда TUT.ВY. Однако редакция известного портала это отрицает и подчеркивает, что не имеем к нему никакого отношения.
TUT.ВY сейчас работает только в соцсетях.
Telegram — https://t.me/tutby_official
Facebook — https://www.facebook.com/tut.by
ВКонтакте — https://vk.com/tutby
Instagram — http://instagram.com/tutbylive
Viber — https://invite.viber.com/
Напомним, МВД Беларуси обратилось в Центральный районный суд Минска с требованием признать экстремистской «информационную продукцию» Tut.by и соцсетей издания.
Республиканская экспертная комиссия пришла к выводу, что в представленных материалах Tut.by содержатся «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко», «осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении» и представителей власти. «Данные признаки являются способами выражения экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни».
Заседание по заявлению МВД пройдет в Центральном районном суде Минска 24 июня.
По делу TUT.ВY задержаны 15 сотрудников портала. Среди них — гендиректор издания Людмила Чекина, главред Марина Золотова, журналисты Елена Толкачева, Ольга Лойко и другие сотрудники.
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Авторы «нового» сайта утверждают, что его воскресила команда TUT.ВY. Однако редакция известного портала это отрицает и подчеркивает, что не имеем к нему никакого...
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