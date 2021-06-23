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Команда «Ё-мобиля» презентовала белорусский электромобиль для инвалидов-колясочников

23.06.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это не просто электромобиль, а машина для людей с ограниченной подвижностью. Но при этом ездить на нем могут и люди без проблем со здоровьем.

Команда «Ё-мобиля» презентовала белорусский электромобиль для инвалидов-колясочников
Электромобиль UNIMO 1.0 – пока еще прототип будущего средства передвижения для людей с ограниченными возможностями, пишет журналист автомобильного сайта ABW.BY.
 В нем есть как инвалидное кресло, так и обычное, которое крутится как в Volkswagen Multivan. Если у человека ограничена подвижность, но он не пользуется коляской, ему удобно попадать в салон, так сделано специально. Открывающиеся в обратную сторону двери тоже не просто так – все для удобства посадки. А еще есть пять потолочных ручек, тоже для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
 
В салоне есть ЖК-дисплей с мультимедийной системой, маленький экран с бортовым компьютером в приборной панели, электростеклоподъемники, кондиционер, подстаканник и USB-порт. Причем мультимедийная система поддерживает Handsfree и Apple CarPlay. В общем, все для комфортной езды, ничего лишнего.
 
Педали тормоза и «газа» дублирует ручной рычаг: тянешь на себя – разгоняешься, от себя – тормозишь. С этим рычагом ездить даже удобнее, чем с педалями! Сверху есть джойстик, на который выводится управление «поворотниками», светом и другими функциями.
 
Главное в разработке – специальный подъемник, который управляется с пульта. С его помощью можно заехать в машину на коляске. Электромобиль специально сделали коротким, всего 2872 мм, чтобы можно было парковаться перпендикулярно тротуару и не выезжать на дорогу на инвалидном кресле. Все продумано. 
Задняя дверь раскрывается двумя секциями, при этом нижняя является основанием лифтовой платформы для кресла-коляски и выдерживает нагрузку до 350 кг, оснащена бортиками безопасности и может опускаться на любую поверхность.
 
В первом прототипе установлен бесщёточный электродвигатель, пиковая мощность которого достигает 28 кВт или 38 л.с., крутящий момент – 74 Нм, привод передний. Автомобиль оснащается литий-ионными батареями емкостью 28 кВт⋅ч, обеспечивающими запас хода на одном заряде до 150 км. Время зарядки от обычной розетки составляет 10 часов. При использовании быстрых зарядных станций достаточно 2 часа для восполнения уровня заряда до 80%, 6 часов – до 100%. Что интересно, машина относится к категории М1, поэтому может использоваться без ограничений на дорогах общего пользования. Она уже прошла всю необходимую сертификацию и получила белорусские номерные знаки.
 
 
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Это не просто электромобиль, а машина для людей с ограниченной подвижностью. Но при этом ездить на нем могут и люди без проблем со здоровьем.
 
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