На дебатах в ПАСЕ защищал беларуский режим только представитель России

еврорадио . Это был представитель России Сергей Кисляк, передает





Что от него услышали:





- все обвинения построены или на искажении, или на полном отсутствии объяснений того, что и как на самом деле происходит в Беларуси;





- оппозиция, которая гастролирует по Европе, извне раскачивает политическую ситуацию в стране;





- в Украине готовят боевиков для "работы" в Беларуси;





- ситуация с посадкой самолета Ryanair еще не расследована, но санкции уже вводятся;









- в Беларуси готовился переворот с убийством Лукашенко;





- белорусы должны работать над своими проблемами сами.





Также сдержанную позицию занял спикер от Азербайджана Самед Сеидов. Он призвал делегатов ПАСЕ возобновить диалог с Беларусью и вообще поехать туда с официальным визитом.