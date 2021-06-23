|
На дебатах в ПАСЕ защищал беларуский режим только представитель России
Источник материала: Партизан
Только один из более 10 спикеров на сегодняшних дебатах по Беларуси в ПАСЕ решил защищать беларуские власти и оправдывать их действия.
Это был представитель России Сергей Кисляк, передает
Что от него услышали:
- все обвинения построены или на искажении, или на полном отсутствии объяснений того, что и как на самом деле происходит в Беларуси;
- оппозиция, которая гастролирует по Европе, извне раскачивает политическую ситуацию в стране;
- в Украине готовят боевиков для "работы" в Беларуси;
- ситуация с посадкой самолета Ryanair еще не расследована, но санкции уже вводятся;
- другие европейские страны принудительно сажали самолеты и им ничего за это не было; (почему борт Ryanair, севший в Минске, неразумно сравнивать с самолетом Моралеса)
- в Беларуси готовился переворот с убийством Лукашенко;
- белорусы должны работать над своими проблемами сами.
Также сдержанную позицию занял спикер от Азербайджана Самед Сеидов. Он призвал делегатов ПАСЕ возобновить диалог с Беларусью и вообще поехать туда с официальным визитом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только один из более 10 спикеров на сегодняшних дебатах по Беларуси в ПАСЕ решил защищать беларуские власти и оправдывать их действия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)