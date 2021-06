Такого вы еще не видели: Энн Хэтэуэй вышла в свет в необычной защитной маске

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй вышла в свет после долгого перерыва и удивила поклонников: в сети обсуждают необычную защитную маску звезды.

Хэтэуэй появилась на съемочной площадке нового сериала от Apple TV+ по роману писательницы Робинн Ли The Idea of You. Внимание папарацци привлекла не сама актриса, которая выглядела просто неузнаваемо, а ее защитная маска.

Хэтэуэй вышла из машины в защитном экране, украшенном пестрыми наклейками и сразу же попала в объективы фотокамер. Снимки, опубликованные в сети, удивили всех поклонников.

"Обалдеть, классная идея"; "Достаю свои школьные наклейки"; "Вот это да, не узнала Энн"; "Мне кажется, что только что появился новый тренд", - прокомментировали в сети.

Для жаркого дня Энн выбрала очень стильный образ: синее платье-тунику с серебристыми нитями и серебристые сандалии от бренда Birkenstock. В руках актриса несла сумку-шоппер, которая не теряет своей актуальности уже несколько сезонов.

