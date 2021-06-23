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В день памяти и скорби в Бресте прошел концерт в честь героев войны – видео
23.06.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Тысячи людей почтили память защитников Брестской крепости, 80 лет назад принявших на себя первый удар немецких войск.
22 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прошел митинг-реквием, начавшийся по традиции в 3:30. На рассвете, в 5:00, в крепости прошла
Оборона Брестской крепости – один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны. Крепость была атакована на рассвете 22 июня 1941 года.
В этот же день, 22 июня, белорусские власти провели в Брестской крепости церемонию, приуроченную ко Дню всенародной памяти жертв войны. На закате к Вечному огню мемориального комплекса возложили венок и почтили память героев войны минутой молчания.
В церемонии
Завершением памятных мероприятий в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" стал концерт-реквием в честь героев войны.
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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. Начались они...
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