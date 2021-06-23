В день памяти и скорби в Бресте прошел концерт в честь героев войны – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Тысячи людей почтили память защитников Брестской крепости, 80 лет назад принявших на себя первый удар немецких войск.

22 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прошел митинг-реквием, начавшийся по традиции в 3:30. На рассвете, в 5:00, в крепости прошла военно-историческая реконструкция . Ее участники воссоздали первые часы обороны крепости.

Оборона Брестской крепости – один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны. Крепость была атакована на рассвете 22 июня 1941 года.

В этот же день, 22 июня, белорусские власти провели в Брестской крепости церемонию, приуроченную ко Дню всенародной памяти жертв войны. На закате к Вечному огню мемориального комплекса возложили венок и почтили память героев войны минутой молчания.

В церемонии принял участие глава государства Александр Лукашенко. Вместе с президентом в Брест приехал его младший сын Николай .

Завершением памятных мероприятий в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" стал концерт-реквием в честь героев войны.

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