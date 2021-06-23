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Санкции могут оставить Михаила Гуцериева без роялти
Источник материала: Навiны
По мнению экспертов в области интеллектуального права, Михаил Гуцериев как поэт-песенник может столкнуться с проблемой выплаты роялти — отчислений за использование произведений его авторства — в странах ЕС.
Все дело в санкциях, которые ввел против него Евросоюз, пишет
Бизнесмен, глава группы «Сафмар» пишет стихи. Песни на его тексты исполняют заезды российской эстрады. Всего Гуцериев написал стихи более чем для 300 песен.
21 июня
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По мнению экспертов в области интеллектуального права, Михаил Гуцериев как поэт-песенник может столкнуться с проблемой выплаты роялти — отчислений за...
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