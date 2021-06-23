Санкции могут оставить Михаила Гуцериева без роялти

По мнению экспертов в области интеллектуального права, Михаил Гуцериев как поэт-песенник может столкнуться с проблемой выплаты роялти — отчислений за использование произведений его авторства — в странах ЕС.



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Все дело в санкциях, которые ввел против него Евросоюз, пишет РБК .

Бизнесмен, глава группы «Сафмар» пишет стихи. Песни на его тексты исполняют заезды российской эстрады. Всего Гуцериев написал стихи более чем для 300 песен.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси.