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Санкции могут оставить Михаила Гуцериева без роялти

23.06.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению экспертов в области интеллектуального права, Михаил Гуцериев как поэт-песенник может столкнуться с проблемой выплаты роялти — отчислений за использование произведений его авторства — в странах ЕС.

Санкции могут оставить Михаила Гуцериева без роялти
Фото носит иллюстративный характер

Все дело в санкциях, которые ввел против него Евросоюз, пишет РБК.

Бизнесмен, глава группы «Сафмар» пишет стихи. Песни на его тексты исполняют заезды российской эстрады. Всего Гуцериев написал стихи более чем для 300 песен.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. 

 

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По мнению экспертов в области интеллектуального права, Михаил Гуцериев как поэт-песенник может столкнуться с проблемой выплаты роялти — отчислений за...
 
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