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В Гродно задержана 50-летняя участница несанкционированного массового мероприятия

23.06.2021 13:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена очередная участница несанкционированного массового мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативники ГУБОПиК задержали 50-летнюю жительницу Гродно за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. "Речь идет о так называемом марше единства, который прошел в городе в сентябре прошлого года. Вместе с другими участниками несанкционированного массового мероприятия женщина выходила на проезжую часть, блокируя движение, а также стояла в сцепке, оказывая неповиновение законным требованиям милиционеров", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и возбудили уголовное дело за участие в мероприятиях, грубо нарушающих общественный порядок. Фигурантка работает начальником сектора одного из предприятий города. Проверяется ее причастность к протестному движению и иной противоправной деятельности.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Оперативники ГУБОПиК задержали 50-летнюю жительницу Гродно за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Речь идет о так называемом марше...
 
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