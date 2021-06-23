В Гродно задержана 50-летняя участница несанкционированного массового мероприятия

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена очередная участница несанкционированного массового мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативники ГУБОПиК задержали 50-летнюю жительницу Гродно за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. "Речь идет о так называемом марше единства, который прошел в городе в сентябре прошлого года. Вместе с другими участниками несанкционированного массового мероприятия женщина выходила на проезжую часть, блокируя движение, а также стояла в сцепке, оказывая неповиновение законным требованиям милиционеров", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и возбудили уголовное дело за участие в мероприятиях, грубо нарушающих общественный порядок. Фигурантка работает начальником сектора одного из предприятий города. Проверяется ее причастность к протестному движению и иной противоправной деятельности.-0-