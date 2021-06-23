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Мотоциклист пострадал в ДТП на улице Казинца в Минске

23.06.2021 13:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист пострадал в ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня, около 10.50. Двигаясь по ул.Казинца со стороны площади Казинца в направлении ул.Кижеватова, водитель "Фольксвагена Кэдди" при повороте налево столкнулся со встречным мотоциклом "Сузуки". 28-летний мотоциклист был доставлен в медучреждение с травмами.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу транспорту, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел сегодня, около 10.50. Двигаясь по ул.Казинца со стороны площади Казинца в направлении ул.Кижеватова, водитель "Фольксвагена Кэдди" при повороте...
 
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