Сотрудникам «Пресс-клуба» продлили срок заключения под стражей на два месяца

Основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский и оператор Петр Слуцкий были задержаны 22 декабря. В офисе организации и дома у задержанных прошли обыски. Их проводили сотрудники ДФР КГК в рамках проверки по фактам нарушения налогового законодательства. Вместе с остальными был задержан также директор «Академии Пресс-клуба» Сергей Якупов, но 31 декабря его, как гражданина России, депортировали из Беларуси. Остальным задержанным предъявили обвинения по делу об уклонении от уплаты налогов. Они признаны политзаключенными.



