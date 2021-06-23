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Сотрудникам «Пресс-клуба» продлили срок заключения под стражей на два месяца
Источник материала: Партизан
Сотрудника пресс-клуба продлили срок заключения под стражей еще на два месяца до 22 августа, сообщает Press Club Belarus. Они находятся в СИЗО с декабря месяца. Предыдущий раз срок заключения им продлевали в апреле.
Основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский и оператор Петр Слуцкий были задержаны 22 декабря. В офисе организации и дома у задержанных прошли обыски. Их проводили сотрудники ДФР КГК в рамках проверки по фактам нарушения налогового законодательства. Вместе с остальными был задержан также директор «Академии Пресс-клуба» Сергей Якупов, но 31 декабря его, как гражданина России, депортировали из Беларуси. Остальным задержанным предъявили обвинения по делу об уклонении от уплаты налогов. Они признаны политзаключенными.
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Сотрудника пресс-клуба продлили срок заключения под стражей еще на два месяца до 22 августа, сообщает Press Club Belarus. Они находятся в СИЗО с декабря месяца. Предыдущий...
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