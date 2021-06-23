Судья Василий Галковский прекратил производство по уголовному делу. Причина – вступление в силу законодательного акта, устраняющего наказуемость деяния. Гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и о взыскании морального вреда оставил без рассмотрения, в связи с прекращением производства по уголовному делу, сообщает ПЦ "Вясна" прекратил производство по уголовному делу. ПричинаГражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и о взыскании морального вреда оставил без рассмотрения, в связи с прекращением производства по уголовному делу,ПЦ "Вясна"





Согласно обвинению, Сергей Шешко 23 января 2021 в период времени с 19:11 по 19:13, будучи в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбил сотрудника МВД при осуществлении им своих должностных обязанностей.





Сторона обвинения была уверена, что он рассчитывал на последующее восприятие иными лицами оскорбительной информации, осознавал публичный характер своих действий, а в качестве средства совершения преступления использовал принадлежащий ему мобильный телефон.





Так, 23 января он разговаривал по телефону с представившимся старшим инспектором, зная, что разговор с ним записывается, а сообщаемая в ходе разговора информация будет передана уполномоченным на рассмотрение лицам, а также повлечет за собой оперативное реагирование и проведение разбирательства, публично его оскорбил.





Он произнес фразу: «Вы милиция? Вы не милиция! Вы полицаи, фашисты».





Эксперт подтвердил негативную оценку сотрудника дежурной службы в приведенных лексемах.





Что говорил Шешко?

Шешко признал вину частично.





«Я выпил, находился дома, звонил с личного мобильного, — рассказал мужчина. — Про милицию была плохая информация — как они проводят обыски. Не обращал внимания на это, пока не напугали детей и внуков и не пришли с обыском к сыну и не забрали его. Я был на нервах, находился с внучатами, пока невестка искала сына. Мы были напуганы.





Пока был трезвый, ничего не совершал. А когда узнали, где сын и что с ним случилось, на нервах напился. Помню, что от МВД на телефон пришло какое-то предупреждение. Я случайно нажал на номер 102 в сообщении, не было цели оскорбить или обвинить кого-то. Я точно не помню, что говорил, потом мне рассказал участковый. Я виноват, что напился и без сознания натворил себе проблем. Вообще я не пью: у меня гипертония».





Что говорил потерпевший?

Потерпевший — 27-летний старший инспектор ОДС Антон Емельянов. Он рассказал, что понял по голосу, что звонивший находился в состоянии алкогольного опьянения и был негативно настроен в отношении сотрудников ОВД.





«Он звонил не с целью попросить помощь, а высказать свою позицию, — отметил Емельянов. — Своими словами он хотел зацепить и оскорбить всех сотрудников, но решил поговорить именно со мной, так как я оказался на службе.





Сразу он интересовался, где находится глава государства, спрашивал про нашу деятельность. Потом сказал, что мы не милиционеры — мы полицаи и фашисты».





Емельянов представил гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму 500 рублей, а также принесении официальных извинений обвиняемым. Иск Шешко признал частично: посчитал сумму слишком большой.





Что было в прениях?

На заседании судья выборочно огласил материалы дела, в том числе — стенограмму разговора.





В прениях гособвинитель попросил наказать Шешко ограничением свободы сроком на два года с направлением в исправительное учреждение открытого типа – «химией».





Он отметил, что гражданский иск потерпевшего о материальной компенсации морального вреда не подлежит удовлетворению, а иска о принесении извинений действующее законодательство не предусматривает, поэтому его необходимо оставить без удовлетворения.





Потерпевший подчеркнул, что он уверен: Шешко звонил осознанно, а он находился на работе и не заслужил такого – он старается помочь людям, а не навредить.





Шешко в последнем слове попросил не наказывать его строго, так как ничего плохого он не делал: «хотя тогда и не соображал, вроде бы, ничего не публиковал, при людях не выступал».





Судья Василий Галковский постановил прекратить производство по уголовному делу.





Цитата из постановления:





«В соответствии с п.120 ч.1 Закона от 26.05.2021 №112-3 «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», вступившем в законную силу 19.06.2021, ст. 369 УК изложена в новой редакции.





Так, согласно диспозиции указанной статьи, оскорблением представителя власти считается оскорбление представителя власти или его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в СМИ, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет.





Согласно ч.2 ст.9 УК, закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть, распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Со дня вступления в силу закона, устраняющего преступность деяния, соответствующее деяние, совершенное до его вступления в силу, не является преступным…»





Согласно постановлению, обвинение не содержит сведений о том, что оскорбление представителя власти было совершено в соответствии с новой редакцией ст. 369.





«Следовательно, ныне действующая редакция диспозиции ст. 369 УК не охватывает инкриминируемое Шешко С.П. деяние, чем улучшает его положение, по сравнению с ранее действовавшей редакцией данной нормы», – указано в постановлении.