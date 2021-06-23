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Как узнать результаты ЦТ — 2021
23.06.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Централизованное тестирование (ЦТ) — основной этап
Когда появятся первые результаты ЦТ?
В РИКЗ пояснили: результаты централизованного тестирования появляются в течение десяти дней после сдачи предмета. К примеру, белорусский язык чуть более 17 тысяч абитуриентов написали 16 июня - результаты будут известны 26 июня. Однако, как подчеркивают в учреждении, итоги могут быть раньше на пару дней.
Как можно узнать результаты ЦТ?
Узнать свои результаты централизованного тестирования можно и в пункте проведения испытания. Для этого возьмите с собой удостоверение личности и пропуск. Впрочем, способ этот не так удобен, как получение своих баллов по СМС или онлайн на сайте.
Для получения результатов ЦТ по СМС необходимо подписаться на соответствующую услугу: отправьте для этого сообщение на номер 5050. Содержание сообщения должно быть следующим: цифра "4", затем через пробел буквенный номер паспорта (скажем, МР или КВ) и семизначный личный номер. Сообщение с вашими результатами тестирования придет в день появления их на сайте РИКЗ.
Стоит такая подписка на результаты ЦТ-2020 2,08 рубля для абонентов МТС, а life и Velcom — 2,5 рубля.
Узнать свои результаты ЦТ онлайн можно на сайте РИКЗ: для этого необходимо ввести номер бланка ответов, свои паспортные данные (номер и серию), выбрать предмет и ввести антиспам-код. После этого вам покажут результаты тестирования. Сделать все это
Можно ли узнать результаты ЦТ другого человека?
Результаты
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотреть свои результаты ЦТ-2020 онлайн можно будет бесплатно, а вот за СМС с результатами тестирования придется немного заплатить.
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