Как узнать результаты ЦТ — 2021

Источник материала: Sputnik Беларусь

Централизованное тестирование (ЦТ) — основной этап вступительной кампании в вузы Беларуси. Абитуриенты сдают испытания по выбранным предметам, затем начинается время ожидания результатов тестирования и выдачи сертификатов. Именно с документами о прохождении ЦТ затем и подают свои заявления в приемные комиссии высших учебных заведений. Как узнать свои результаты ЦТ и что для этого нужно сделать — в специальной справке Sputnik.

Когда появятся первые результаты ЦТ?

В РИКЗ пояснили: результаты централизованного тестирования появляются в течение десяти дней после сдачи предмета. К примеру, белорусский язык чуть более 17 тысяч абитуриентов написали 16 июня - результаты будут известны 26 июня. Однако, как подчеркивают в учреждении, итоги могут быть раньше на пару дней.

Как можно узнать результаты ЦТ?

В пункте проведения тестирования

Узнать свои результаты централизованного тестирования можно и в пункте проведения испытания. Для этого возьмите с собой удостоверение личности и пропуск. Впрочем, способ этот не так удобен, как получение своих баллов по СМС или онлайн на сайте.

Через СМС

Для получения результатов ЦТ по СМС необходимо подписаться на соответствующую услугу: отправьте для этого сообщение на номер 5050. Содержание сообщения должно быть следующим: цифра "4", затем через пробел буквенный номер паспорта (скажем, МР или КВ) и семизначный личный номер. Сообщение с вашими результатами тестирования придет в день появления их на сайте РИКЗ.

Стоит такая подписка на результаты ЦТ-2020 2,08 рубля для абонентов МТС, а life и Velcom — 2,5 рубля.

Результаты ЦТ-2020 онлайн

Узнать свои результаты ЦТ онлайн можно на сайте РИКЗ: для этого необходимо ввести номер бланка ответов, свои паспортные данные (номер и серию), выбрать предмет и ввести антиспам-код. После этого вам покажут результаты тестирования. Сделать все это можно по ссылке .

Можно ли узнать результаты ЦТ другого человека?

Результаты централизованного тестирования онлайн или по СМС можно узнать за другого человека лишь в том случае, если у вас есть его паспортные данные и номер бланка ответов. Впрочем, перепроверять своего ребенка-абитуриента так не стоит — сертификат позже он не утаит, поэтому вы все равно узнаете количество набранных им баллов.