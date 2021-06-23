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Как узнать результаты ЦТ — 2021

23.06.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Централизованное тестирование (ЦТ) — основной этап вступительной кампании в вузы Беларуси. Абитуриенты сдают испытания по выбранным предметам, затем начинается время ожидания результатов тестирования и выдачи сертификатов. Именно с документами о прохождении ЦТ затем и подают свои заявления в приемные комиссии высших учебных заведений. Как узнать свои результаты ЦТ и что для этого нужно сделать — в специальной справке Sputnik.

Когда появятся первые результаты ЦТ?

В РИКЗ пояснили: результаты централизованного тестирования появляются в течение десяти дней после сдачи предмета. К примеру, белорусский язык чуть более 17 тысяч абитуриентов написали 16 июня - результаты будут известны 26 июня. Однако, как подчеркивают в учреждении, итоги могут быть раньше на пару дней.

Как можно узнать результаты ЦТ?

  • В пункте проведения тестирования

Узнать свои результаты централизованного тестирования можно и в пункте проведения испытания. Для этого возьмите с собой удостоверение личности и пропуск. Впрочем, способ этот не так удобен, как получение своих баллов по СМС или онлайн на сайте.

  • Через СМС

Для получения результатов ЦТ по СМС необходимо подписаться на соответствующую услугу: отправьте для этого сообщение на номер 5050. Содержание сообщения должно быть следующим: цифра "4", затем через пробел буквенный номер паспорта (скажем, МР или КВ) и семизначный личный номер. Сообщение с вашими результатами тестирования придет в день появления их на сайте РИКЗ.

Стоит такая подписка на результаты ЦТ-2020 2,08 рубля для абонентов МТС, а life и Velcom — 2,5 рубля.

  • Результаты ЦТ-2020 онлайн

Узнать свои результаты ЦТ онлайн можно на сайте РИКЗ: для этого необходимо ввести номер бланка ответов, свои паспортные данные (номер и серию), выбрать предмет и ввести антиспам-код. После этого вам покажут результаты тестирования. Сделать все это можно по ссылке.

Можно ли узнать результаты ЦТ другого человека?

Результаты централизованного тестирования онлайн или по СМС можно узнать за другого человека лишь в том случае, если у вас есть его паспортные данные и номер бланка ответов. Впрочем, перепроверять своего ребенка-абитуриента так не стоит — сертификат позже он не утаит, поэтому вы все равно узнаете количество набранных им баллов.

 
 
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Посмотреть свои результаты ЦТ-2020 онлайн можно будет бесплатно, а вот за СМС с результатами тестирования придется немного заплатить.
 
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