ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За всю историю метеонаблюдений: температурный рекорд июня побит в Беларуси

23.06.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik.  Во вторник в Беларуси был зафиксирован температурный рекорд 35,9 градуса, сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.

Температурные рекорды месяца были установлены во вторник на ряде станций по востоку Беларуси: на большей части Гомельской, Могилевской и по востоку Витебской и Минской областей.

"Вчера максимум был зафиксирован 35,9 градусов на метеостанции "Октябрь" (Гомельская область). Это была самая высокая температура по стране за всю историю наблюдений в июне – порядка 120-130 лет", – сказал Sputnik Беганский.

Он уточнил, что речь идет о самом жарком июне, абсолютные годовые рекорды не превышены, так как они гораздо выше. "Мы пока на них не претендуем. Максимумы характерны обычно для июля и августа, все рекорды обычно приходятся на эти периоды", - добавил начальник службы.

С 23 по 25 июня из-за жары белорусские синоптики установили красный уровень опасности. В большинстве регионов столбик термометра подбирается к отметке +34 градуса.

Белгидромет прогнозирует, что жара в Беларуси сохранится до конца недели, но добавятся дожди с грозами. В последние выходные июня температура начнет снижаться.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температурные рекорды синоптики обычно фиксируют в июле и августе, но в 2021-м году первый летний месяц удивил всех.
 
Новости дня
Новости разные
 
Основательнице Пресс-клуба Юлии Слуцкой продлен срок содержания под стражей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by