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За всю историю метеонаблюдений: температурный рекорд июня побит в Беларуси
23.06.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн - Sputnik. Во вторник в Беларуси был зафиксирован температурный рекорд 35,9 градуса, сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.
Температурные рекорды месяца были установлены во вторник на ряде станций по востоку Беларуси: на большей части Гомельской, Могилевской и по востоку Витебской и Минской областей.
"Вчера максимум был зафиксирован 35,9 градусов на метеостанции "Октябрь" (Гомельская область). Это была самая высокая температура по стране за всю историю наблюдений в июне – порядка 120-130 лет", – сказал Sputnik Беганский.
Он уточнил, что речь идет о самом жарком июне, абсолютные годовые рекорды не превышены, так как они гораздо выше. "Мы пока на них не претендуем. Максимумы характерны обычно для июля и августа, все рекорды обычно приходятся на эти периоды", - добавил начальник службы.
С 23 по 25 июня из-за жары белорусские синоптики установили
Белгидромет
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Температурные рекорды синоптики обычно фиксируют в июле и августе, но в 2021-м году первый летний месяц удивил всех.
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