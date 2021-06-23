За всю историю метеонаблюдений: температурный рекорд июня побит в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Во вторник в Беларуси был зафиксирован температурный рекорд 35,9 градуса, сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.

Температурные рекорды месяца были установлены во вторник на ряде станций по востоку Беларуси: на большей части Гомельской, Могилевской и по востоку Витебской и Минской областей.

"Вчера максимум был зафиксирован 35,9 градусов на метеостанции "Октябрь" (Гомельская область). Это была самая высокая температура по стране за всю историю наблюдений в июне – порядка 120-130 лет", – сказал Sputnik Беганский.

Он уточнил, что речь идет о самом жарком июне, абсолютные годовые рекорды не превышены, так как они гораздо выше. "Мы пока на них не претендуем. Максимумы характерны обычно для июля и августа, все рекорды обычно приходятся на эти периоды", - добавил начальник службы.

С 23 по 25 июня из-за жары белорусские синоптики установили красный уровень опасности . В большинстве регионов столбик термометра подбирается к отметке +34 градуса.

Белгидромет прогнозирует , что жара в Беларуси сохранится до конца недели, но добавятся дожди с грозами. В последние выходные июня температура начнет снижаться.

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