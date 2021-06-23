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Почувствовал смерть отца: молодая вдова Грачевского рассказала о сыне
23.06.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вдова создателя "Ералаша" Бориса Грачевского впервые заговорила о своем сыне от артиста: Екатерина Белоцерковская призналась, что малыш почувствовал смерть отца.
Последняя возлюбленная Грачевского стала гостьей нового выпуска ток-шоу "Судьба человека". Белоцерковская рассказала о жизни без любимого мужа, ушедшего из жизни в начале 2021 года, а также маленьком сыне Филиппе.
Вдова Грачевского призналась в том, что у малыша была неразрывная связь с отцом: в момент смерти режиссера в больнице Филипп резко проснулся и начал кричать, напугав Екатерину.
Также Белоцерковская отметила: несмотря на то, что мальчику не было и года, когда он потерял папу, ребенок хорошо его помнит. Малыш узнает Грачевского на кадрах, называет папой и гладит фотографии.
Ранее стало известно, что вдова режиссера
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По словам избранницы покойного режиссера, у Филиппа была удивительная связь с отцом и он до сих пор тоскует по нему.
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