Почувствовал смерть отца: молодая вдова Грачевского рассказала о сыне

Источник материала: Sputnik Беларусь

Вдова создателя "Ералаша" Бориса Грачевского впервые заговорила о своем сыне от артиста: Екатерина Белоцерковская призналась, что малыш почувствовал смерть отца.

Последняя возлюбленная Грачевского стала гостьей нового выпуска ток-шоу "Судьба человека". Белоцерковская рассказала о жизни без любимого мужа, ушедшего из жизни в начале 2021 года, а также маленьком сыне Филиппе.

Вдова Грачевского призналась в том, что у малыша была неразрывная связь с отцом: в момент смерти режиссера в больнице Филипп резко проснулся и начал кричать, напугав Екатерину.

Также Белоцерковская отметила: несмотря на то, что мальчику не было и года, когда он потерял папу, ребенок хорошо его помнит. Малыш узнает Грачевского на кадрах, называет папой и гладит фотографии.

Ранее стало известно, что вдова режиссера вступила в битву за "Ералаш" и может остаться без семейного особняка .

Читайте также: