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Сотрудники МЧС взорвали 45-метровую трубу в Орше – видео
23.06.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Витебские спасатели провели направленный подрыв взрыв неэксплуатируемой дымовой трубы, расположенной на территории ОАО "Оршастройматериалы", видео разместило на своем YouTube-канале МЧС.
Подрывные работы выполняли взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь".
Как рассказали в пресс-службе ведомства, для взрыва трубы, ширина стен которой составляет 1,2 метра, спасатели должны были провести ряд подготовительных работ. Всего на подрыв 45-метровой трубы понадобилось около 10 килограмм взрывчатки.
Напомним, что ранее в Орше в несколько этапов спасатели сносили строения ОАО "Завод Легмаш":
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Ширина стен трубы составляла более одного метра – для того, чтобы снести ее, понадобилось около 10 кг взрывчатки.
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