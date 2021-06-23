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Сотрудники МЧС взорвали 45-метровую трубу в Орше – видео

23.06.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебские спасатели провели направленный подрыв взрыв неэксплуатируемой дымовой трубы, расположенной на территории ОАО "Оршастройматериалы", видео разместило на своем YouTube-канале МЧС.

Подрывные работы выполняли взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь".

Как рассказали в пресс-службе ведомства, для взрыва трубы, ширина стен которой составляет 1,2 метра, спасатели должны были провести ряд подготовительных работ. Всего на подрыв 45-метровой трубы понадобилось около 10 килограмм взрывчатки.

Напомним, что ранее в Орше в несколько этапов спасатели сносили строения ОАО "Завод Легмаш": первый взрыв был проведен в райцентре 10 мая, второй - 24 мая, третий - 31 мая.

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Ширина стен трубы составляла более одного метра – для того, чтобы снести ее, понадобилось около 10 кг взрывчатки.
 
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