Сотрудники МЧС взорвали 45-метровую трубу в Орше – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебские спасатели провели направленный подрыв взрыв неэксплуатируемой дымовой трубы, расположенной на территории ОАО "Оршастройматериалы", видео разместило на своем YouTube-канале МЧС.

Подрывные работы выполняли взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь".

Как рассказали в пресс-службе ведомства, для взрыва трубы, ширина стен которой составляет 1,2 метра, спасатели должны были провести ряд подготовительных работ. Всего на подрыв 45-метровой трубы понадобилось около 10 килограмм взрывчатки.

Напомним, что ранее в Орше в несколько этапов спасатели сносили строения ОАО "Завод Легмаш": первый взрыв был проведен в райцентре 10 мая, второй - 24 мая, третий - 31 мая.

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