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В воскресенье жара начнет спадать

23.06.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Жара сохранится до конца недели, об этом свидетельствуют онлайн-данные Белгидромета.

24 и 25 июля страну накроют кратковременные дожди, местами прогремят грозы, возможен даже град. Ночью будет от 17 до 23 градусов выше нуля, днем прогнозируется +29...+34°С, в некоторых регионах воздух прогреется до +36°С.

В субботу также временами возможны грозы, температура воздуха на большей части территории составит +23...+29°С, по востоку +30...+32°С.

В воскресенье, 27 июня, по данным интернет-сервисов погоды, температура воздуха станет заметно ниже показателей последних дней. Ожидается ее уменьшение до +22 градусов, при этом сохранится грозовой фон.

На следующей неделе ожидается комфортная солнечная погода и температура +24...+26°С.

С 23 по 25 июня из-за жары белорусские синоптики установили красный уровень опасности. В большинстве регионов столбик термометра подбирается к отметке +34 градуса.

Специалисты рекомендуют по возможности не выходить из дома в период солнцепека, обязательно носить головной убор и часто пить воду. Время нахождения на улице советуют минимизировать и иногда заходить в магазины с кондиционерами.

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Теги: Минск
 
 
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Жара в Беларуси сохранится до конца недели, но добавятся дожди с грозами. В последние выходные июня, по прогнозам, температура начнет снижаться.
 
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