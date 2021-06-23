Ильяш: «У Лукашенко есть возможность смягчить последствия санкционного давления»

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Однако принципиально изменить отношение Запада, по мнению политического обозревателя, белорусские власти уже не смогут.





Лукашенко идет по пути эскалации конфликта с Западом, что приведет к обратному эффекту, считает Игорь Ильяш.

— Из содержательной части речи Лукашенко 22 июня бросаются в глаза попытки угрожать Западу, шантажировать темой нелегальной миграции, контрабандой наркотиков, ядерных материалов. Вряд ли это будет иметь какой-то положительный для Лукашенко эффект. Скорее, это укрепит западных политиков в мнении, что с режимом Лукашенко сосуществовать невозможно, диктатура в Беларуси представляет угрозу для европейской безопасности, — отметил обозреватель в эфире Дождя .

При этом он уверен, что изменить отношение Запада к белорусским властям уже не удастся:

— Я думаю, что в отношениях с Западом исправить ситуацию кардинальным образом уже невозможно. Политика Запада в отношении Лукашенко за последние месяцы изменилась кардинально. Из проблемы этического характера она превратилась в проблему европейской безопасности.

Но вместе с тем у Лукашенко есть возможность смягчить последствия такого поворота в европейской политике. Освобождение, хотя бы частичное, политзаключенных, по крайней мере, на каком-то этапе сможет смягчить уровень санкционного давления и разрядить на определенном этапе обстановку. То есть, принципиально исправить ситуацию у Лукашенко шансов нет, но смягчить санкционное давление таким образом он может, — считает Игорь Ильяш.