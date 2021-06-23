Атака сразу на две известные частные компании: «Уже не важно, лояльный ты или нет, будь добр — поделись»

Источник материала: Салiдарнасць

22 июня силовики атаковали сразу две известных фирмы – «21 век» и «Юркас». Филин обсудил причины этой акции с директором управляющей компании «Просто» Александр Малашко.





— Атаки совершаются, во-первых, с целью найти деньги, где только можно. А, если взять «21 век», то 360 млн их прибыли за прошлый год, я думаю, не дают покоя, — отметил бизнесмен. — Второе: заодно показать, кто в доме хозяин. Показать, что вы можете строить любые бизнесы, но, если я дам команду, то, смотрите, что произойдет. Как в известном мультике, «чтобы все дрожали, чтобы уважали».

И в то же время представители властей предлагают деловым кругам написать письмо против западных санкций.

Собеседник уверен, что репрессии сегодня могут быть направлены абсолютно против любого бизнеса.

— Сейчас некоторые минимизировали свои движения и затаились. Но репрессии могут дойти до каждого. При этом отношение к власти здесь не играет особой роли. Уже не важно, лояльный ты или нет: будь добр — поделись.

Лояльность — это больше для госпредприятий, заводов, на которых избыток кадров. А в частном бизнесе, на мой взгляд, деньги будут «вытряхивать» со всех, потому что с каждым днем у властей остается все меньше и меньше средств на то, чтобы закрывать дыры, — говорит топ-менеджер.

Альтернативные способы сбора дани приобретут массовый и регулярный характер. Телеграм-канал «Письма к дочери»

Малашко считает, что других финансовых источников у белорусских властей практически не осталось:

— Даже Россия, от которой всегда в крайнем случае можно было зачерпнуть, и то не горит желанием помочь. Китай тоже денег не даст , потому что ему нужен был плацдарм для экспансии в Европу. И сейчас планы в отношении Беларуси, особенно после истории с самолетом, оказались под угрозой срыва. К тому же Китай не захочет нарываться на какие-то засады в борьбе с Америкой из-за Беларуси. Им это не выгодно и не интересно.

По словам Малашко, опасения бизнеса также связаны с вступлением в силу нового закона о валютном контроле:

— Я наблюдаю сейчас, что основная масса бизнесменов, и наших, и российских, перешли в режим ожидания, чтобы узнать, что на практике изменится после 9 июля.

Вопрос в том, как мы сможем покупать-продавать валюту, потому что банки могут, например, заморозить частникам депозиты. У нас уже было, когда все валютные расчеты жестко регулировались. И контроль с точки зрения расходования валюты уже начал возрастать, правила стали ужесточать…