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Основательнице Пресс-клуба Юлии Слуцкой продлен срок содержания под стражей

23.06.2021 14:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти продлили Юлии Слуцкой, Сергею Ольшевскому, Алле Шарко и Петру Слуцкому срок содержания под стражей до 22 августа.

Об этом сообщает телеграм-канал Пресс-клуба.

22 июня в Варшаве состоялась церемония вручения наград Пресс-клуба Польши и Международной ассоциации пресс-клубов. Основательница Пресс-клуба Беларуси Юлия Слуцкая награждена Премией Международной ассоциации пресс-клубов за свободу слова.

Журналистки “Белсата” Катерина Андреева и Дарья Чульцова стали обладательницами Специальной награды имени Дариуша Фикуса.

Юлия Слуцкая, Сергей Ольшевский, Алла Шарко и Петр Слуцкий находятся в СИЗО с 22 декабря 2020-го.

 
 
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Белорусские власти продлили Юлии Слуцкой, Сергею Ольшевскому, Алле Шарко и Петру Слуцкому срок содержания под стражей до 22 августа.
 
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