ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Популярный сервис А1 Xplore Music от Deezer ищет композитора в команду

23.06.2021 14:21 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

А1 Xplore Music от Deezer организует поиск композиторов. Выбранные авторы смогут предложить собственную музыкальную концепцию, которая поможет проектам А1 зазвучать по-новому. Предложить свою кандидатуру можно до 10 июля.

Чтобы подать заявку, нужно просто заполнить анкету, выбрать в ней одно из двух тестовых заданий и выслать его к указанному сроку. Также можно прикрепить портфолио, но его наличие необязательно – поэтому шанс присоединиться к команде А1 Xplore Music от Deezer есть у каждого автора независимо от опыта.

«Имея в портфеле кобрендинговый музыкальный продукт A1 Xplore Music от Deezer, мы планируем активно развивать это направление деятельности компании, в том числе в формате сотрудничества с композиторами, артистами, аранжировщиками, чьи произведения появятся на платформе. Надеемся на отклик со стороны музыкального коммьюнити Беларуси и его активную вовлеченность», – прокомментировал запуск конкурса заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Проекты, онлайн-шоу, турниры и трансляции – все это будет сопровождаться авторским аудиоконтентом, который добавят в медиатеку официального аккаунта A1 Xplore Music от Deezer.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А1 Xplore Music от Deezer организует поиск композиторов. Выбранные авторы смогут предложить собственную музыкальную концепцию, которая поможет проектам А1 зазвучать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуский рубль девальвировался и на торгах 23 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by