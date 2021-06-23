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Популярный сервис А1 Xplore Music от Deezer ищет композитора в команду
Источник материала: БДГ
А1 Xplore Music от Deezer организует поиск композиторов. Выбранные авторы смогут предложить собственную музыкальную концепцию, которая поможет проектам А1 зазвучать по-новому. Предложить свою кандидатуру можно до 10 июля.
Чтобы подать заявку, нужно просто заполнить
«Имея в портфеле кобрендинговый музыкальный продукт A1 Xplore Music от Deezer, мы планируем активно развивать это направление деятельности компании, в том числе в формате сотрудничества с композиторами, артистами, аранжировщиками, чьи произведения появятся на платформе. Надеемся на отклик со стороны музыкального коммьюнити Беларуси и его активную вовлеченность», – прокомментировал запуск конкурса заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.
Проекты, онлайн-шоу, турниры и трансляции – все это будет сопровождаться авторским аудиоконтентом, который добавят в медиатеку официального аккаунта A1 Xplore Music от Deezer.
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А1 Xplore Music от Deezer организует поиск композиторов. Выбранные авторы смогут предложить собственную музыкальную концепцию, которая поможет проектам А1 зазвучать...
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