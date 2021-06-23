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Одноклассники открыли возможность запускать в группах мини-приложения экосистемы VK

23.06.2021 14:21 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Социальная сеть Одноклассники открыла возможность запускать мини-приложения на платформе VK Mini Apps в группах. Разработчики приложений смогут адаптировать для групп в ОК сервисы и существенно расширить охват своих проектов. Благодаря этому администраторы и авторы групп смогут использовать дополнительные механики вовлечения подписчиков с помощью новых сервисов.

Запуск станет следующим шагом в развитии платформы VK Mini Apps и продуктов экосистемы VK в Одноклассниках. Ранее разработчики могли размещать мини-приложения только на общей витрине соцсети, теперь это станет доступно и администраторам групп.

Все это позволит с минимальными изменениями перенести в ОК сервис для групп из ВК или создать уникальное мини-приложение и попасть на общую витрину приложений. Все приложения будут представлены в каталоге групповых приложений в ОК после прохождения модерации — функция уже доступна на Android и iOS, в ближайшее время Одноклассники планируют запустить поддержку VK Mini Apps в веб версии сайта.

Мини-приложения для групп — это приложения, которые позволяют расширить функциональность группы: разместить форму опроса, регистрацию на мероприятие, игру или предложить другие сервисы для решения повседневных задач, не покидая группы и соцсети.

Платформа VK Mini Apps на данный момент полностью интегрирована в ОК, благодаря чему можно легко создавать новые или адаптировать уже существующие на платформе мини-приложения. Для размещения приложения на витрине в ОК достаточно создать или войти в аккаунт в соцсети и пройти модерацию. Заявку можно подать с помощью панели управления приложением.

Платформа VK Mini Apps была интегрирована в ОК в декабре 2020 как один из важных шагов в развитии экосистемы VK. Тогда же в ОК появились сервисы для заказа такси от Ситимобил, доставки еды от Delivery Club, поиска работы от Worki, а также мини-приложения о курсах валют и прогнозе погоды.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Социальная сеть Одноклассники открыла возможность запускать мини-приложения на платформе VK Mini Apps в группах. Разработчики приложений смогут адаптировать для...
 
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