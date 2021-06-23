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Послы ЕС согласовали экономические санкции по Беларуси - могут быть введены до конца недели

23.06.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Послы ЕС согласовали экономические секторальные санкции против Беларуси, они могут быть введены до конца недели.

Послы ЕС согласовали экономические санкции по Беларуси - могут быть введены до конца недели
Об этом сообщает ТАСС, а также журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем твиттере

Официально санкционный список может быть опубликован уже завтра.
 
 
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Послы ЕС согласовали экономические секторальные санкции против Беларуси, они могут быть введены до конца недели.
 
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