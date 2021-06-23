|
Растение-монстр: в Беларуси избавляются от борщевика
23.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сезон борьбы с борщевиком. Сорняк вредит и животным, и людям. Сейчас как раз то время, когда у него появляются соцветия. И если пропустить созревание, каждое растение даст до ста тысяч семян. В эко-рейд по следам борщевика Сосновского отправилась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
До 4 метров в высоту и 12 сантиметров в диаметре. В Беларуси борщевиком поражено 4,5 тысячи гектаров земель. Почти половина из них – сельхозугодья. Но борщевик беда не только аграриев и экологов. Местным жителям от ярко-зеленого агрессора вреда не меньше.
Семена растения-вредителя могут лежать в земле около десяти лет. Переносят и жару, и холод. Поэтому если вовремя не убрать борщевик, каждый год инвазивные плантации увеличиваются на 20%. Поэтому растение скашивают, срезают цветки и сбивают у корня. Если территории больше, к делу подключается агротехника. Но самый надежный способ – химический.
«На данном месте было массовое произрастание борщевика. Провели обработку химическим методом. На сегодняшний день производится вспашка этой почвы и на будущий год здесь будут посеяны зерновые», – отмечает Дмитрий Климашевский.
Если сок борщевика попадет в глаза – можно ослепнуть. А если он поразит 80% тела – умереть. Последствия контактов с борщевиком лечат в специальных токсикологических и ожоговых отделениях.
Инвазивных растений в Беларуси девять. Среди них и борщевик. И если растение-вредитель найдут на приусадебном участке, сразу предупреждение, потом – штраф до 230 долларов.
Борщевик Сосновского занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный сорняк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сорняк вредит и животным, и людям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)