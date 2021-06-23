Растение-монстр: в Беларуси избавляются от борщевика

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сезон борьбы с борщевиком. Сорняк вредит и животным, и людям. Сейчас как раз то время, когда у него появляются соцветия. И если пропустить созревание, каждое растение даст до ста тысяч семян. В эко-рейд по следам борщевика Сосновского отправилась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Лет пять назад здесь было непроходимое поле. Сейчас смотри, как разделали! Пасем коров, гуси, утки купаются там. Озеро сделали. Борщевик ушел. У меня как-то был бык, здоровый бык, он почти упал из-за этого», – рассказывает местный житель Александр Королько.

До 4 метров в высоту и 12 сантиметров в диаметре. В Беларуси борщевиком поражено 4,5 тысячи гектаров земель. Почти половина из них – сельхозугодья. Но борщевик беда не только аграриев и экологов. Местным жителям от ярко-зеленого агрессора вреда не меньше.

«Что касается людей: растение выделяет сок, он содержит вещества, которые на ультрафиолетовом свете вызывают очень сильные ожоги. За счет своей высоты и размера листьев он вытесняет все дикорастущие под ним растения, которые свойственны этой экосистеме», – рассказывает начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Климашевский.

Семена растения-вредителя могут лежать в земле около десяти лет. Переносят и жару, и холод. Поэтому если вовремя не убрать борщевик, каждый год инвазивные плантации увеличиваются на 20%. Поэтому растение скашивают, срезают цветки и сбивают у корня. Если территории больше, к делу подключается агротехника. Но самый надежный способ – химический.

«На данном месте было массовое произрастание борщевика. Провели обработку химическим методом. На сегодняшний день производится вспашка этой почвы и на будущий год здесь будут посеяны зерновые», – отмечает Дмитрий Климашевский.

Если сок борщевика попадет в глаза – можно ослепнуть. А если он поразит 80% тела – умереть. Последствия контактов с борщевиком лечат в специальных токсикологических и ожоговых отделениях.

«Контакт с борщевиком приводит чаще всего к фитохимическим ожогам. У нас в течение последних двух недель четверо обратившихся было: двоих отправили на амбулаторное лечение, двух человек пришлось госпитализировать», – рассказывает заведующий ожоговым отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Шпилевский.

Инвазивных растений в Беларуси девять. Среди них и борщевик. И если растение-вредитель найдут на приусадебном участке, сразу предупреждение, потом – штраф до 230 долларов.

Борщевик Сосновского занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный сорняк.