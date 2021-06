Еўразвяз узгадніў сектаральныя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі

Источник материала: Белсат

Сектаральныя санкцыі могуць быць апублікаваныя ў афіцыйным часопісе ЕЗ заўтра ўвечары.

«Амбасадары ЕЗ толькі што далі зялёнае святло сектаральным санкцыям супраць Беларусі. Неўзабаве пачынаецца так званая «пісьмовая працэдура», якая павінна быць завершана заўтра, што азначае, што санкцыі могуць быць апублікаваныя ў афіцыйным часопісе ЕЗ заўтра позна ўвечары», – паведаміў у Twitter брусельскі журналіст RFE/RL Рыкард Юзьвяк.

