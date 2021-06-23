Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Беларусь заинтересована в покупке российских тяжелых ударных беспилотников, в том числе комплексов "Орион", сказал в среду во время оружейного салона MILEX-2021 госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

Он подчеркнул, что тяжелый беспилотник – это все-таки средство наступательного характера. По его словам, Беларусь ведет скорее оборонную политику, поэтому акцент делается на малых летательных аппаратах, которые ведут разведку и радиоэлектронную борьбу.

"Тем не менее, естественно, мы рассматриваем и тяжелые ударные беспилотники Китайской Народной Республики, Российской Федерации. К примеру, беспилотники линейки "Орион" очень хорошо себя показывают, поэтому работа в этом плане тоже ведется", – пояснил Вольфович.

В свою очередь премьер страны Роман Головченко сказал, что белорусская оборонная промышленность сделала ставку на разработку тактических беспилотников дальностью полета до 80 километров. Он добавил, что не имеет такой авиационной промышленности, как у РФ, чтобы производить тяжелые беспилотники.

"Тактические беспилотники с дальностью полета до 70-80 километров подходят для нашего театра военных действий", - отметил глава белорусского правительства.

Беспилотники "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета. Он выполняет воздушную разведку и патрулирование, определяет координаты наземных и надводных объектов, ведет топографическую съемку местности. Дрон может также выполнять боевые задачи.

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