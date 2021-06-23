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Беларусь при модернизации ВПК будет опираться на союзников - Головченко

23.06.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Беларусь будет максимально опираться на собственные силы и на силы наших стратегических партнеров и союзников, заявил журналистам премьер Роман Головченко на выставке MILEX-2021.

"Как бы ни было трудно, в каких-то критических областях надо рассчитывать на свои силы. Любая зависимость всегда может быть использована в качестве элемента давления, особенно в такой важной сфере, как оборона и безопасность", - констатировал он.

После чего напомнил, что с подобной ситуацией столкнулась и РФ, но "благодаря мощи своих конструкторов и проектировщиков Россия смогла переориентироваться вовремя и заместить ту комплектацию, которая ранее поставлялась из-за границы".

Глава белорусского правительства заверил, что в республике готовы к этому и перед военно-промышленным комплексом страны ставились подобные задачи.

"Максимально опираться на собственные силы и на силы наших стратегических партнеров и союзников, таких, как Российская Федерация, Китай. Мы этим курсом шли, и сегодня здесь мы видим подтверждение правильности выбранной тактики", - считает Роман Головченко.

По его словам, в тех сферах, где у белорусских разработчиков не будет хватать компетенции и технику создавать будет долго, опираться они будут на помощь союзников.

При этом белорусский премьер обратил внимание на такой вызов и для Беларуси, и для России и в целом ОДКБ, как самостоятельное производство электронно-компонентной базы и микроэлектроники.

"Здесь есть, над чем работать. Поставщиков очень много в мире, но необходимо наращивать собственные компетенции", - констатировал Роман Головченко.

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Теги: Минск
 
 
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Отечественный оборонный сектор промышленности будет сотрудничать со стратегическими партнерами в тех вопросах, где не достает собственных компетенций.
 
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