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Когда станут известны проходные баллы в вузы, рассказали в Минобре
23.06.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн - Sputnik. Проходные баллы в белорусские вузы станут известны после завершения приемной кампании в августе 2021 года, пояснил Sputnik начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович.
"Они (баллы - Sputnik) формируются случайным образом, исходя из того, какие люди приходят (с какими баллами в сертификатах и аттестате) и на какую специальность они хотят поступить", - уточнил он.
Сотрудник ведомства напомнил, что прием в вузы начнется 20 июля, завершится в начале августа. После этого конкретные вузы и специальности установят проходные баллы.
"Есть 10 мест - поступать пришло 20 человек. Десять первых поступают, а проходной балл устанавливается по последнему прошедшему, десятому, человеку", - привел пример Касперович.
По его словам, угадать, будут баллы высокими или низкими, невозможно. Единственный ориентир, очень ненадежный, - пороги прошлого года.
Сколько вузы примут абитуриентов в 2021-м
В этом году 50 учреждений высшего образования
На ЦТ тем временем в этом году зарегистрировалось больше человек, чем может поступить в вузы - больше 62 тысяч абитуриентов.
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По словам специалиста министерства образования, предугадать, какими будут цифры в этом году, невозможно. Единственный ориентир - балльные пороги прошлого года.
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