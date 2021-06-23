Когда станут известны проходные баллы в вузы, рассказали в Минобре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Проходные баллы в белорусские вузы станут известны после завершения приемной кампании в августе 2021 года, пояснил Sputnik начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович.

"Они (баллы - Sputnik) формируются случайным образом, исходя из того, какие люди приходят (с какими баллами в сертификатах и аттестате) и на какую специальность они хотят поступить", - уточнил он.

Сотрудник ведомства напомнил, что прием в вузы начнется 20 июля, завершится в начале августа. После этого конкретные вузы и специальности установят проходные баллы.

"Есть 10 мест - поступать пришло 20 человек. Десять первых поступают, а проходной балл устанавливается по последнему прошедшему, десятому, человеку", - привел пример Касперович.

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По его словам, угадать, будут баллы высокими или низкими, невозможно. Единственный ориентир, очень ненадежный, - пороги прошлого года.

Сколько вузы примут абитуриентов в 2021-м

В этом году 50 учреждений высшего образования наберут студентов более чем на 340 специальностей. В план приема в вузы включены около 55 тысяч человек, из них за счет бюджета будут обучаться 27,8 тысяч потенциальных студентов. В этом году больше бюджетников будут брать на медицинские, технические и некоторые педагогические специальности.

На ЦТ тем временем в этом году зарегистрировалось больше человек, чем может поступить в вузы - больше 62 тысяч абитуриентов.

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