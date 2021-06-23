На слушаниях в ПАСЕ сделали жесткие заявления в адрес режима Лукашенко

Парламентская ассамблея Совета Европы 23 июня провела дебаты «Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы», на которых обсуждалось развитие событий после инцидента с самолетом Ryanair. Трансляция мероприятия велась на сайте ПАСЕ.





«Государственный терроризм в Беларуси становится угрозой для всей Европы, в частности для сопредельных стран, — заявил литовский депутат Эмануэлис Зингерис. — Мы не знаем, каким образом использовать все демократические возможности, чтобы противостоять незаконному режиму Лукашенко, который направлен против граждан Беларуси и против всей Европы».

По словам Зингериса, белорусскими властями «создана искусственная ситуация на границе с нелегальными мигрантами». «Есть ощущение, что эта ситуация создана как настоящая месть Литве и Польше. Подобными действиями дестабилизируется ситуация во всей Европе», — подчеркнул он.

Зингерис осудил принудительную посадку самолета Ryanair и последующее задержание блогера Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги. Он подчеркнул, что ЕС уже ввел санкции в отношении отдельных лиц и запретил белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. «И это только начало», — сказал Зингерис.

Он призвал поддерживать политзаключенных, которые находятся в тюрьме.

«Необходимо оказывать давление на белорусский режим. В Беларуси должны пройти свободные выборы. В Беларуси сейчас диктатура, какой не было на территории Европы после Второй мировой войны и «черных полковников» в Греции, — отметил Зингерис. — Очень важно выйти из тупика. Складывается ощущение, что мы не можем ничего сделать с этим концентрационным лагерем в центре Европы. Беларусь не является членом Совета Европы, но мы должны позаботиться о будущей стабильности Европы, о демократическом будущем белорусского народа, который требует демократии. Важно требовать проведения досрочных выборов в Беларуси».

Польский депутат Александр Поцей отметил, что ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться. «Тысячи людей — члены оппозиции, журналисты и просто граждане — были задержаны, оказались в тюрьмах, многие из них были вынуждены покинуть страну, — сказал он. — Сейчас на литовской границе оказалось очень много нелегальных мигрантов. И это угроза для всей шенгенской зоны, для всех нас».

Инцидент с самолетом Ryanair Поцей назвал «настоящим государственным пиратством, которое идет вразрез со всеми международными правилами и нормами». По его словам, это абсолютно беспрецедентная ситуация.

Говоря о положении в Беларуси, Поцей отметил: «Мы должны помочь белорусскому народу обрести свободу. Я убежден, что уже в скором времени точно так же, как мы 30 лет назад, белорусы смогут освободиться от диктатуры».

«Мы должны осудить действия белорусских властей по принудительному изменению маршрута пассажирского самолета, его принудительной посадке и задержанию Романа Протасевича и Софии Сапеги, — сказала депутат Мария Юферова-Скуратовски (Эстония). — Безопасность гражданских воздушных перевозок — это вопрос международной безопасности. И все ограничения по использованию воздушного пространства (для белорусских авиакомпаний. — БелаПАН.) оправданы, когда речь идет о необходимых мерах обеспечения безопасности».

Она также добавила: «Лукашенко маневрирует между ЕС и Россией уже 25 лет. Искренне надеюсь, что страна не превратится в своего рода Северную Корею в центре Европы».

Украинский депутат Дмитрий Наталуха отметил, что ситуация с самолетом является нарушением Чикагской конвенции. «Это может стать основанием для того, чтобы рассматривать действия белорусских властей как пиратство», — сказал он.

Наталуха также предложил создать специальную рабочую группу в ПАСЕ, которой будет поручен мониторинг положения с правами человека в Беларуси.

Депутат Олафур Гуннарссон (Исландия) считает, что инцидент с самолетом Ryanair является «нарушением международных правил и процедур гражданской авиации». «Такое принудительное изменение маршрута самолета для того, чтобы задержать оппонентов режима, неприемлемо, — сказал он. — Необходимо, чтобы власти Беларуси незамедлительно освободили тех, кого они сняли с самолета и посадили в тюрьму. Мы считаем, что иначе это станет опасным прецедентом. Необходимо оказать соответствующее давление на власти. Давайте не будем забывать, что в последние годы неоднократно пассажирские самолеты становились мишенью в конфликтах, что приводило к ужасным последствиям и опасности для жизни пассажиров».

Депутат Киммо Кильюнен (Финляндия) напомнил, что в апреле на своей весенней сессии ПАСЕ приняла две резолюции по Беларуси — о нарушении прав человека в стране и о необходимости реформы избирательного законодательства. «С тех пор ситуация в Беларуси не улучшилась, а наоборот — ухудшилась, — сказал он. — Принудительное изменение маршрута самолета и арест Протасевича и Сапеги — это нарушение правил гражданской авиации. Данное нарушение не может сойти с рук. Это очень опасно для безопасности гражданской авиации. Призываем безотлагательно освободить Протасевича и Сапегу, а также всех остальных политзаключенных в Беларуси».

Британский депутат Тони Ллойд отметил: «Оппозиция должна быть в парламенте, а не за решеткой. Мир считает, что Лукашенко не выиграл на последних президентских выборах. Речь идет о фальсификации результатов выборов».

В своем выступлении Ллойд упомянул журналистку телеканала «Белсат» Дарью Чульцову. «Она была оператором и не участвовала в протестах, а сейчас сидит в тюрьме вместе с коллегами, даже не совершив преступления», — сказал он.

Говоря об инциденте с самолетом, Ллойд отметил: «То, что самолет был фактически угнан, — это покушение на безопасность [полетов] под предлогом угрозы взрыва. Это террористический инцидент. Мы считаем, что принудительная посадка самолета для того, чтобы с него снять и посадить в тюрьму оппонента, просто не вписывается ни в какие рамки. На таком уровне, конечно, это было и большой угрозой для всех остальных пассажиров на борту этого рейса. Реакция международного сообщества на это должна быть сильной. Санкции должны быть усилены, принимая во внимание всю серьезность этого происшествия. Когда такие возмутительные события происходят, мир должен реагировать».

В поддержку белорусских властей высказался российский депутат Сергей Кисляк. «Слушаю дискуссию и не могу отделаться от ощущения, что сама постановка вопроса об угрозе Европе от ситуации в Беларуси и тон, который задают инициаторы, заставляют нашу организацию вновь втягиваться в дискуссии эпохи пост-правды, — сказал он. — Потому что все аргументы, которые я слышал до сих пор, обвиняющие режим в самых разнообразных вещах, построены либо на искажении, либо на полном отсутствии объяснений причин того и как на самом деле развивается ситуация в Беларуси».

По словам Кисляка, ситуация в Беларуси «такова, что извне политическую ситуацию в стране пытаются раскачать путем поддержки оппозиции, которая гастролирует сейчас по европейским позициям, с помощью подготовки профессиональных оппозиционеров, которых отправляют в Беларусь». «Причем делается это в странах, которые сегодня в дискуссии представлены, пожалуй, с наибольшим пафосом, — заявил он. — Я приведу пример Украины, где один из командиров так называемых добровольческих батальонов прямо говорит, что они обменивались опытом с белорусами, которые отправлялись работать в свою страну».

«Пафос вокруг самолета, который сел в Минске, тоже не искренен и не до конца честен, — продолжил Кисляк. — Во-первых, до того, как были проведены какие-либо расследования по линии ИКАО, уже вердикт виновности был вынесен, уже санкции вводятся, потому что ясна заряженность на раскачку извне ситуации в стране. Причем опять же, кто наиболее активен в этом вопросе? Я хочу напомнить, что в 2013 году Австрия посадила самолет президента Боливии безо всяких на то оснований по политическим причинам. А в 2016 году наши украинские коллеги, которые сегодня тоже по этому вопросу весьма пафосные, посадили белорусский самолет с антимайдановским активистом на борту. Самолет посадили под угрозой военной силы, и этого человека сняли с борта. Кстати, в Дублине 30 марта этого года по таким же причинам был посажен самолет Ryanair, и что-то я не слышал ни одного возгласа сомнений относительно того, насколько это правомерно».

Кисляк заявил, что в Беларуси «готовился переворот с убийством президента». Хоть кто-нибудь сегодня об этом говорил? Поэтому давайте быть честными, — сказал он. — Нам надо обеспечить способность белорусов работать самим над своими проблемами, развивать собственный диалог, что, кстати, уже развивается в рамках конституционной дискуссии в стране, о которой никто вспоминает не хочет».

Депутат Самад Сейдов (Азербайджан) считает, что «сейчас превалируют радикальные мнения, и выигрывают те, кто считают, что санкции эффективны». «Все мы с вами знаем, к чему приводят санкции. Они приводят к разрыву всех отношений с Беларусью, — сказал он. — На сегодняшний день мы находимся практически в состоянии войны. Это экономическая, идеологическая, культурная война. Война цивилизаций. Однако наша организация была создана не для того, чтобы развязывать войны, а для того, чтобы укреплять мир».

По его словам, важно наводить мосты, придерживаться диалога и сотрудничества. «Конечно, это очень сложная задача, но она абсолютно необходимая, — сказал Сейдов. — Необходимо предотвратить реальную войну с Беларусью, необходимо идти по пути переговоров. Я призываю Совет Европы — нам нужно найти силы, найти мудрость и нужно начать эти переговоры. Нужно посетить Беларусь и посмотреть, что там происходит изнутри. Важно говорить с людьми, которые живут в Беларуси и это единственный путь, который позволит предотвратить разрушения и трагедии. Мы должны дистанцироваться от поспешных решений, которые принесут страдания не только Беларуси, но и всей Европе».

По итогам состоявшейся дискуссии никаких резолюций ПАСЕ принимать не планирует.

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