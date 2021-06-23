Власти хотят сделать экстремистами миллионы белорусов?

За намерением признать контент TUT.by экстремистским просматривается явная цель не дать порталу возродиться после разгрома. Вместе с тем этот шаг может иметь и более значимые последствия для белорусского медиасектора.





Неугодный медиаресурс решили добить ярлыком экстремизма

Итак, Министерство внутренних дел просит признать экстремистскими материалы, размещенные на портале TUT.by и в его аккаунтах в соцсетях. Такое заявление 3 июня было направлено в суд Центрального района Минска, ООО «Тут бай медиа» и Министерство информации. Заявление МВД будет рассмотрено в суде Центрального района Минска 24 июня.

В соответствии с законом о противодействии экстремизму, экстремистские материалы — это «символика и атрибутика, информационная продукция (печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы, плакаты, портреты, транспаранты и иная наглядная агитация, рекламная продукция), предназначенные для публичных демонстрации, использования и распространения либо распространенные любым способом в целях вовлечения в экстремистскую деятельность и ее пропаганды и признанные экстремистскими материалами по решению суда».

Здесь есть отсылка к признанию материалов в данном качестве судом, а также к термину «экстремизм», под которым понимается деятельность «по планированию, организации, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность».

Список отраженных в законе способов экстремистской деятельности содержит 18 пунктов, и нет смысла всех их здесь перечислять. Важно, что ни один из них не совпадает с формулировками, которые использует МВД в своем заявлении в суд.

В этом документе сообщается о выводе Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма (РЭК): «Действия информационного ресурса TUT.by по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности Республики Беларусь».

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Цель публикаций интерпретирует МВД

Таким образом, в суд идет версия, что TUT.by не освещал происходящие протесты, а занимался их информационным обеспечением. В отношении экстремизма этот термин не раскрыт в белорусском законодательстве. Однако он используется, например, в Государственной программе информационного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь.

В этом документе термин прямо не раскрывается, но речь идет о деятельности «по формированию положительного политического и экономического имиджа Республики Беларусь». В отчете об исполнении программы рассказывается о количестве пресс-конференций и интервью руководства страны, выпущенных материалов и делается вывод, что «проведена целенаправленная информационно-пропагандистская работа среди представителей официальных и деловых кругов зарубежных государств, а также международных организаций».

В общем, если под информационным обеспечением понимается информационно-пропагандистская работа, то в заявлении МВД по делу TUT.by можно усмотреть подмену освещения протестов «пропагандой протестов».

Это перекликается со вступившими недавно в действие поправками в закон о массовых мероприятиях: «Запрещается освещение в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени (в прямом эфире) массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка их организации или проведения, в целях их популяризации или пропаганды (выделено мною. — П.Б.)».

В общем, получается, что цель освещения в СМИ акций протеста интерпретирует МВД и утверждает суд. В данном случае этот принцип распространяется на публикации TUT.by за период с августа 2020-го по февраль 2021 года.

Миллионы белорусов станут экстремистами?

Предположим, что суд согласится с МВД и РЭК. Какие это может иметь последствия?

На первый взгляд, будет действовать аналогия с контентом телеграм-каналов, признанным экстремистскими. Пользователи соцсетей, владельцы сайтов должны будут убрать ссылки на портал TUT.by и цитирование его публикаций.

Одно поскольку портал работал двадцать лет и его материалы широко использовались, такое требование затронет миллионы людей и поэтому вряд ли может быть реализовано в полном объеме.

Когда подобное решение было принято в отношении телеграм-канала Степана Путило, указывалось, что решение суда подлежит немедленному исполнению. Были намеки, что решение не распространится на старые публикации, но намеки «к делу не пришьешь».

Так что негосударственные игроки медиарынка убрали гиперссылки на объявленный экстремистским канал и просто упоминания о нем. Сейчас по поиску упоминания этого канала можно найти только на сайтах госСМИ — их точно не заботит угроза преследования за распространение экстремизма.

Но ситуация с TUT.by сложнее — портал вдобавок к тому, что вел своего рода летопись Беларуси у себя на сайте, стал еще и источником ссылок в других СМИ, книгах, даже научной литературе; выступал партнером ряда онлайн- и офлайн-мероприятий, в том числе с государственными органами; организовал ряд сервисов, включавших коммунальные платежи и покупку билетов в кинотеатры; осуществлял благотворительные проекты…

Будет ли считаться распространением экстремистских материалов получение в своем банке выписки со счета, в котором указывается списание денег порталом TUT.by? А если у вас дома завалялась афиша с концерта, одним из партнеров которого был TUT.by, то это хранение экстремистских материалов? Вы их кому-то показывали? Ну, тогда это хранение с целью распространения… В последнее время TUT.by среди прочего собирал деньги у рядовых пользователей портала для поддержки редакции. Теперь это станет финансированием экстремистской деятельности?

Кто выиграет?

На самом деле невозможно предусмотреть все возможные последствия признания материалов TUT.by экстремистскими, спрогнозировать, какой будет практика исполнения решения суда.

Белорусский правящий режим давно рассматривает СМИ как средства массового воздействия, или по советской практике — пропаганды. 30 декабря 2020 года, выступая перед сотрудниками минского ОМОНа, Александр Лукашенко заявил, что «против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации».

Этот тезис остается на вооружении до сих пор. А если идет война, то не до политеса и изучения медиалогики, не до формирования общественной и политической повесток дня — раз, и враг повержен.

За победу над TUT.by, возможно, отсыплют звездочек исполнителям, утверждающим, что портал кого-то координировал и вдохновлял на акции протеста. Но какая задача правящего режима решена таким образом? Всего лишь выполнили прихоть правящей верхушки и сняли раздражитель?

Удушение независимых СМИ предпринимается в момент, когда репутации режима уже ничего не угрожает ввиду ее полной потери. Вместе с тем это также значит, что возвращение к нормальности будет долгим и трудным. А исключая из процесса ответственные СМИ, властям придется иметь дело с играющими без правил «инфопартизанами», которые, в отличие от журналистов TUT.by, думают в категориях пропаганды.

Вдобавок ко всему такое скатывание в информационные окопы вызовет падение доверия к любым белорусским СМИ и отток читателей на российские ресурсы, что будет весьма печально с точки зрения информационной безопасности Беларуси.