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Как два крупных бизнеса – «21 век» и «Юркас» – подверглись атаке силовиков
23.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Руководители обеих компаний задержаны.
22 июня сразу в две крупных компании Беларуси пришли силовики. В известную
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40% бизнеса «Интернет-магазин «21 век» принадлежит инвестиционному фонду «Зубр Капитал». Доля «21 века» на рынке интернет-торговли Беларуси в 2020 году составляла не менее 37% по оценке deal.by, оборот превышал $310 миллионов.
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Руководители обеих компаний задержаны.
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