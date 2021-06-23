Как два крупных бизнеса – «21 век» и «Юркас» – подверглись атаке силовиков

Источник материала: Салiдарнасць

Руководители обеих компаний задержаны.





22 июня сразу в две крупных компании Беларуси пришли силовики. В известную дверную компанию «Юркас» приезжал ДФР. Они заперли всех, кто был в офисе, заклеили камеры и забрали телефоны. Учредителя компании Дмитрия Юркевича увезли.

В головной офис онлайн-гипермаркета 21vek.by приходили сотрудники КГБ. В офисе провели обыск, изъяли документы. Основатели компании Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев были задержаны.

40% бизнеса «Интернет-магазин «21 век» принадлежит инвестиционному фонду «Зубр Капитал». Доля «21 века» на рынке интернет-торговли Беларуси в 2020 году составляла не менее 37% по оценке deal.by, оборот превышал $310 миллионов.