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ЕС дал зеленый свет секторальным санкциям против режима Лукашенко
Источник материала: АФН
Представители стран ЕС дали зеленый свет экономическим секторальным санкциям против режима Лукашенко.
«Так называемая «письменная процедура» начнется в ближайшее время и должна быть завершена завтра, что означает, что уже ближе к вечеру четверга информационное сообщение о санкциях будет опубликовано в официальном журнале ЕС», - сообщил журналист Радио Свобода Рикардо Йозвак.
Ранее сообщалось, что санкции будет введены в отношении семи секторов белорусской экономики.
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Представители стран ЕС дали зеленый свет экономическим секторальным санкциям против режима Лукашенко.
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