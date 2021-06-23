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ЕС дал зеленый свет секторальным санкциям против режима Лукашенко

23.06.2021 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Представители стран ЕС дали зеленый свет экономическим секторальным санкциям против режима Лукашенко.

«Так называемая «письменная процедура» начнется в ближайшее время и должна быть завершена завтра, что означает, что уже ближе к вечеру четверга информационное сообщение о санкциях будет опубликовано в официальном журнале ЕС», - сообщил журналист Радио Свобода Рикардо Йозвак.

Ранее сообщалось, что санкции будет введены в отношении семи секторов белорусской экономики.

 
 
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Представители стран ЕС дали зеленый свет экономическим секторальным санкциям против режима Лукашенко.
 
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