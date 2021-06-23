Беларуский рубль девальвировался и на торгах 23 июня

Курс доллара просел на 0,0006 BYN до 2,5362 BYN/USD и покинул максимум за 2,5 недели, на котором оказался вчера.





Курс евро вырос а 0,0075 BYN до 3,0260 BYN/EUR.





Ещё в минувшую пятницу стоимость евро валюты была на минимуме за 301 день (10 месяцев), а после объявления санкций евро начал дорожать и за три дня прибавил 0,0296 BYN.





Курс российского рубля подскочил на 0,0230 BYN до 3,4903 BYN/100 RUB и достиг максимума за три месяца.





Объявленные санкции приведут к снижению валютной выручки белорусских предприятий. Давление на белорусский рубль увеличится.





Московская биржа

Сегодня на российской бирже рубль укрепился к доллару и евро. Это позволило Центробанку понизить официальный курс доллара на завтра на 50 копеек до 72,6671 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра снизился на 35 копеек до 86,7137 российских рублей.





Напомним, что в пятницу Банк России опустил официальный курс евро до минимума за 10 месяцев, но США опять озаботились судьбой Алексея Навального и заявили о подготовке новых санкций в отношении России. После этого курсы доллара и евро покинули минимум за 10 -11 месяцев и поползли вверх.